Президент Молдовы отметила, что Россия тратит сотни миллионов евро на то, чтобы подкупить избирателей на предстоящих выборах.

Президент Молдовы Майя Санду заявила в понедельник, 22 сентября, во время обращения к гражданам, что в случае победы на выборах пророссийских сил, Молдова может стать плацдармом для вторжения российских войск в Одесскую область, пишет NewsMaker.md.

"Сегодня со всей серьезностью заявляю вам, что наш суверенитет, независимость, целостность и европейское будущее находятся под угрозой", - отметила Санду.

Она рассказала, что страна-агрессор тратит сотни миллионов евро на подкуп сотен тысяч голосов избирателей на предстоящих парламентских выборах, которые назначены на 28 сентября 2025 года.

Видео дня

По ее словам, сотням людей платят, чтобы они "сеяли беспорядок, насилие и пугали мир".

Поэтому, президент Молдовы призвала граждан не допустить капитуляции страны перед иностранными интересами. По ее словам, в случае установления контроля России над Молдовой последствия будут опасными как для страны, так и для всего региона.

"Пострадают все молдаване. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может прекратиться. Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован", - предупредила Санду.

Агрессия России к странам НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что в столице Дании городе Копенгаген из-за дронов в понедельник, 22 сентября, временно остановил работу аэропорт. Его закрыли для взлетов и посадок. В том районе было замечено 2-3 больших дрона. По данным, по меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты. Более того, в Норвегии объявили воздушную тревогу из-за сообщения о беспилотниках над военной крепостью Акерсхус в Осло. По словам начальника оперативного управления Ойвинда Хаммерсволда, беспилотники обнаружили военные.

Также мы писали, что издание Financial Times отмечает, что после нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии, позиция НАТО четко дает понять России, что Альянс, который состоит из 32 стран-членов, будет защищать каждый сантиметр своей территории. Издание отмечает, что если Россия и решит напасть на страны Балтии, а США останутся в стороне, британцы, французы, немцы и канадцы имеют там свои войска, которые готовы вступить в бой.

Вас также могут заинтересовать новости: