Предложение США ухудшилось после встречи представителей Тракмпа с Путиным и включало более жёсткие условия по вопросам территорий и контроля над ЗАЭС.

США давят на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него как можно скорее согласиться на территориальные и другие уступки в рамках мирного плана президента Дональда Трампа.

Как пишет Axios, украинско-американские переговоры были сосредоточены на двух вопросах: требовании России к Украине уступить весь Донбасс, включая части, не контролируемые её войсками, и просьбе Украины о серьёзных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

При этом один из украинских чиновников отметил, что предложение США ухудшилось с точки зрения Киева после пятичасовой встречи советников Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с Путиным на прошлой неделе в Кремле.

Видео дня

По словам чиновника, во время двухчасового телефонного разговора с украинским президентом, который состоялся после этой встречи, Виткофф и Кушнер, "хотели получить от Зеленского однозначное "да".

"Складывалось такое впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс и что американцы хотели, чтобы Зеленский полностью согласился на это в телефонном разговоре", — сказал украинский чиновник.

В то же время украинские и американские чиновники отмечают, что, несмотря на определённый прогресс, прорывов по вопросам территорий или гарантий безопасности не было.

Более жесткие условия

Как рассказали источники Axios, Зеленский заявил во время телефонного разговора с Виткоффом и Кушнером, что получил предложение США всего час назад и ещё не ознакомился с ним.

"Американский чиновник назвал это странным, поскольку США передали обновлённое предложение днём ранее. Украинский чиновник отметил, что, хотя некоторые документы были предоставлены накануне, другие были получены незадолго до телефонного разговора", отмечает издание.

При этом украинский источник издания заявил, что предложение США включало более жёсткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территория и контроль над АЭС в Запорожье, и оставило без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности:

"Есть важные вопросы, связанные с территорией, которые необходимо обсудить более подробно: кто что контролирует, кто где остаётся, кто отводит войска, и если Украина отведёт войска от линии соприкосновения, как гарантировать, что Россия сделает то же самое и [не продолжит] боевые действия".

Тем не менее, как заявил украинский чиновник, американская сторона, похоже, ожидала, что Зеленский просто согласится по телефону.

В то же время американский чиновник настаивал, что на текущий проект существенно повлияли предложения украинской стороны, и что Кушнер и Виткофф оказывали давление на Путина, чтобы тот согласился на некоторые украинские требования.

США пытаются отдалить Европу от Украины

В понедельник Зеленский встретился в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы сформулировать общую позицию по плану Трампа.

При этом официальные лица США и Украины заявили, что администрация Трампа расценила встречу Зеленского на Даунинг-стрит как бесполезную попытку выиграть время на переговорах по мирному плану Трампа.

По мнению украинских чиновников, США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на него более эффективное давление.

По словам чиновника, в то время как администрация Трампа настаивает на Зеленском, чтобы тот действовал быстро, европейцы рекомендуют проявлять осторожность и терпение. Такая динамика вызывает раздражение у некоторых в Белом доме, которые считают европейцев серьёзным препятствием для заключения сделки.

Мирный план - что говорят в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время переговоров по мирной инициативе, которую предложили США, стороны так и не достигли согласия относительно будущего Донецкой и Луганской областей.

Он также заявил, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от США.

