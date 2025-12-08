Украина, США и Россия так и не достигли согласия по Донбассу, заявил президент.

Во время переговоров по мирной инициативе, предложенной США, стороны так и не достигли согласия относительно будущего Донецкой и Луганской областей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский утром в понедельник в телефонном интервью Bloomberg.

"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения по Донбассу", - цитирует Зеленского издание.

По словам президента Украины, Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от США.

"Есть один вопрос, на который я - и все украинцы - хочу получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры", - сказал Зеленский.

Обсуждение мирного плана: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского из-за мирного плана США. Отвечая на вопрос о следующем шаге в переговорах об окончании войны, он заявил, что украинский президент якобы до сих пор не ознакомился с этим планом. При этом он отметил, что вроде бы Россия согласна принять мирное соглашение, и команде Зеленского соглашение "нравится". Но согласен ли сам Зеленский - он не знает.

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который в последние дни вместе с начальником Генерального штаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым ведет переговоры в США, рассказал, что Зеленский сегодня получит "полную информацию" о мирном плане Трампа. Также, по его словам, будут переданы все документы.

Сам Зеленский в понедельник, 8 декабря, по данным Financial Times, встретится в Лондоне с европейскими лидерами, которые поддержат Украину на фоне усиления давления со стороны США. Кроме премьер-министра Кира Стармера, в саммите примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

