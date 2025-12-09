Бэннон считает, что "мирный план" США чрезвычайно сложен для реализации.

Бывший советник Белого дома Стив Бэннон и профессор Чикагского университета Джон Мершаймер предупреждают, что "мирный план" США может не решить глубинных политических проблем, которые в конечном итоге вызвали прокси-войну в Украине, пишет The American Conservative.

Журнал решил поинтересоваться у них, какой пункт из 28, указанных в этом мирном плане, их беспокоит больше всего.

"Оба плана - 20-пунктный на Ближнем Востоке и 28-пунктный по окончанию войны в Украине - чрезвычайно сложные и поражают своей реалистичностью. Мы не имеем возможности их реализовать, особенно потому, что это второстепенные вопросы по сравнению с нашими жизненно важными интересами национальной безопасности", - считает Бэннон.

Мершаймер также утверждает, что в оригинальном 28-пунктном плане есть "три основных противоречивых момента, которые просто невозможно решить к удовлетворению обеих сторон, что гарантирует, что война в конечном итоге будет решена на поле боя, вероятно, с победой России".

"Во-первых, украинцы хотят получить от США значимые гарантии безопасности, если они не могут вступить в НАТО. Россияне не позволят этого. Во-вторых, россияне требуют, чтобы Украина и Запад признали факт аннексии Москвой Крыма и четырех восточных областей Украины. Украина и Европа отказываются это сделать", - отметил он.

Однако Мершмаймер считает, что есть еще более фундаментальная проблема.

"В конце концов, Россия хочет, чтобы Украина навсегда разоружилась до такого уровня, чтобы не представлять для нее угрозы. Украинцы и Запад отказываются от этого требования, поскольку, по их мнению, это сделает Украину уязвимой к будущим российским атакам. Нет компромисса по этим трем вопросам, которые россияне и украинцы, а также их европейские союзники, считают неподлежащими обсуждению", - пояснил он.

Также, указывается в статье, среди вопросов, которые указаны в плане, есть и то, что касается будущих гарантий безопасности для Украины. В частности, останется ли в силе после окончания срока полномочий одной администрации соглашение.

Даже если при посредничестве Трампа Украина и Россия согласятся на прекращение войны, ничто не помешает постоянному внешнеполитическому аппарату в Вашингтоне относиться к ней так же, как к Минским соглашениям: не как к настоящему политическому урегулированию, а как к "попытке дать Украине время", как это метко описала Ангела Меркель.

"Трамп ничего не может сделать, чтобы успокоить опасения России, что любое соглашение, достигнутое Москвой с Украиной и Западом, будет соблюдаться в течение длительного времени. Как любой российский лидер может доверять Западу, учитывая то, что происходило с 2014 года? Более того, как любое государство может быть уверено, что другое государство не нарушит соглашение в будущем? На самом деле, это невозможно", - считает Мершаймер.

"Мирный план" США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время переговоров по мирной инициативе, которую предложили США, стороны так и не достигли согласия относительно будущего Донецкой и Луганской областей. Зеленский пояснил, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от США. Президент Украины добавил, что хочет знать, как и все украинцы, что будут делать партнеры, если Россия через некоторое время после возможного прекращения войны снова нападет на Украину.

Также мы писали, что постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп знает, как надавить на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить сделку. Уитакер отметил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер помогают Украине и России выработать многоступенчатое и сложное соглашение. В то же время, Уитакер подчеркнул, что если же стороны не смогут договориться о мире, то США могут выйти из мирного процесса.

