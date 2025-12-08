Мирные переговоры между США и Украиной зашли в тупик, пишет издание.

Мирные переговоры между США и Украиной зашли в тупик из-за того, что администрация Дональда Трампа хочет заставить Украину отказаться от всей территории Донбасса. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника.

"Относительно территориального вопроса, американцы просты: Россия требует от Украины отказаться от территорий, а американцы продолжают думать, как это сделать. Американцы настаивают на том, что Украина должна оставить Донбасс... так или иначе", - сказал он изданию на условиях анонимности.

Между тем, отмечается, Украина настаивает на том, что любое мирное соглашение должно предусматривать замораживание войны на нынешней линии фронта. Сейчас под контролем Украины находятся около 30 процентов Донбасса.

"Возможно, Трамп также хочет, чтобы это произошло быстро, поэтому его команда вынуждена объяснять ему, что они не виноваты в том, что это не происходит так быстро, как он хотел... Поэтому важно, как будет вести себя Америка - как посредник или склоняться к россиянам?" - сказал европейский чиновник и добавил, что Украина также ждет разъяснения относительно того, какие гарантии безопасности готовы предоставить США.

Мирные переговоры: что важно знать

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл главную проблему в переговорах по мирному плану. По его словам, стороны не достигли согласия, поскольку нет единого мнения по Донбассу. Также Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от США.

Перед этим Трамп раскритиковал Зеленского из-за мирного плана. Он обвинил украинского президента в том, что тот якобы до сих пор не ознакомился с этим планом. При этом отметил, что Россия согласна принять мирное соглашение, и команде Зеленского якобы соглашение "нравится". Но согласен ли сам Зеленский - он не знает.

8 декабря в Лондоне на Даунинг-стрит проходит встреча лидеров Британии, Франции, Германии и Украины. Одной из главных тем саммита является "мирный план" США для Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо обеспечить справедливый и прочный мир в Украине. В ответ президент Украины подчеркнул, что это "важный момент для обсуждения всех деликатных вопросов". Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что скептически относится к некоторым пунктам "мирного плана" США и сказал, что именно об этом хочет поговорить с другими лидерами.

