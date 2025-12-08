По словам Уитакера, президент США может выйти из мирного процесса, если решит, что добиться сделки невозможно.

Президент США Дональд Трамп понимает, как надавить на Украину и Россию, чтобы заставить стороны заключить мирную сделку. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

"Я думаю, что мы добиваемся значительного прогресса. В то же время для этого нужны обе стороны. Президент Трамп знает, как оказать давление на россиян и украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку и продолжать продвигаться вперед. И, знаете, я настроен оптимистично. Я полон надежды", - заявил он.

Постпред США при НАТО добавил, что Вашингтон добивается прогресса в урегулировании войны. По его словам, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер помогают Украине и России выработать многоступенчатое и сложное соглашение.

Видео дня

Кроме того, Уитакер заявил, что в определенный момент Трамп может решить, что добиться сделки о мире невозможно. Он предупредил, что в таком случае президент США может выйти из мирного процесса.

Трамп раскритиковал Зеленского из-за "мирного плана" США - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что украинский лидер якобы до сих пор не ознакомился с американским "мирным планом". Он добавил, что разочарован этим.

Трамп заверил, что Россия якобы согласна принять мирное соглашение, и команде Зеленского оно "нравится".

Вас также могут заинтересовать новости: