Администрация Трампа ранее проявляла чрезмерный оптимизм в отношении достижения прекращения огня.

США провели в Берлине переговоры с украинскими и европейскими лидерами о потенциальном мирном соглашении между Украиной и Россией, результатом которых стало достижение согласия по некоторым важным вопросам, в том числе о гарантиях безопасности, которые США и Европа могли бы предложить Украине. Однако, как пишет The Telegraph, о завершении войны говорить еще очень рано по ряду причин.

Так, в понедельник европейские лидеры опубликовали совместное заявление со списком гарантий безопасности, которые были предложены. В их число вошли:

Многонациональные силы" под руководством Европы для поддержки украинской армии и защиты ее воздушного и морского пространства.

Юридическое обязательство" европейских стран "принять меры по восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения".

Европейская поддержка вступления Украины в ЕС.

"Устойчивая и значительная поддержка" со стороны Европы в деле "укрепления вооруженных сил" Украины..

"Механизм мониторинга и проверки прекращения огня" под руководством США для "раннего предупреждения о любых будущих нападениях".

Инвестиции в восстановление Украины, которые могут включать российские суверенные активы, замороженные в Европе.

В совместном заявлении, подписанном европейскими лидерами, говорится, что это "обеспечит надежные гарантии безопасности и меры поддержки экономического восстановления Украины в контексте соглашения о прекращении войны". Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил журналистам, что "теперь есть шанс на реальный мирный процесс".

Видео дня

Так война окончена?

Однако, подчеркивает The Telegraph, пока это своего рода челночная дипломатия, где Украина и ее европейские союзники находятся с одной стороны, а Россия — с другой. После этого американские переговорщики во главе с посланником Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером вернут предложение России. Но совершенно неясно, подпишет ли Кремль мирное соглашение на данном этапе.

"Американские чиновники, проинформированные о переговорах, утверждают, что Россия готова подписать соглашение с этими гарантиями безопасности для Украины, но администрация Трампа ранее проявляла чрезмерный оптимизм в отношении достижения прекращения огня", - отмечает издание.

Кроме того, стороны до сих пор не пришли к соглашению о том, что делать с оккупированной Россией территорией Украины:

"Сообщается, что американская делегация во главе с Уиткоффом и Кушнером "обсуждает", что делать с оккупированными территориями, превратив их в "экономические свободные зоны". Но на самом деле они пытаются найти способ заставить Украину согласиться уступить свою суверенную территорию вторгшейся армии, чего, по словам Киева, он делать не хочет".

Мирные переговоры по Украине

Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений об урегулировании войны РФ против Украины. По его словам, мир ближе, чем когда-либо.

Издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что переговоры в Берлине привели к прогрессу. Однако остались значительные разногласия в вопросе территории. Журналисты отмечают, что план США предусматривает, что Украина должна отступить с примерно 14% территории Донбасса, которую все еще удерживает.

В то же время президент Зеленский снова четко заявил, что Украина не собирается ни де-юре, ни де-факто признавать Донбасс российским.

Вас также могут заинтересовать новости: