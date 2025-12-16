Зеленский признал, что вопрос территорий пока ключевой, но консенсуса по нему нет.

Украина не собирается ни де-юре, ни де-факто признавать Донбасс российским. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По словам президента, Украина не хочет отдавать Донбасс России, поэтому США стремятся найти компромисс.

"Мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркну - свободная экономическая зона - это не значит, что под руководством РФ", - сказал Зеленский.

Он признал, что вопрос территорий сейчас основной в переговорах с США, но консенсуса нет.

"Это важные для меня черты любого формата Донбасса. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем, ту часть, которая временно оккупирована. Но, тем не менее, мы проговорим вопрос по территории. Вы знаете, что он один из ключевых, в этом вопросе у нас пока что консенсуса нет", - отметил украинский лидер.

Зеленский отметил, что во время переговоров отдельно поднимался вопрос внутренне перемещенных лиц, которые потеряли жилье из-за войны. Он добавил, что речь идет об огромных суммах - десятки миллиардов долларов, ориентировочно около 80 миллиардов.

"Украина нуждается в соответствующих механизмах возмещения, чтобы украинцы хотели жить в Украине и имели для этого реальные возможности", - сказал президент.

Еще, по его словам, был поднят вопрос поддержки семей погибших защитников.

"Любой воин, который погиб на войне, - это наш герой", - сказал Зеленский.

Хотя он и признал, что нести такую финансовую ответственность государству крайне сложно, но пообещал, что Украина выполнит эти обязательства.

"Мы все будем оплачивать. Это наш моральный долг. Даже без внешней поддержки мы это сделаем", - пообещал Зеленский.

При этом, президент Украины прогнозирует, что, скорее всего, российский диктатор Владимир Путин не согласится принять наработанные изменения в мирный план США.

"Если Путин будет отвергать все, будет турбулентность", - прогнозирует Зеленский.

Он не исключает, что если Путин разрушит любые дипломатические возможности и желания - как украинскую, так и европейскую, США будут давить на страну-агрессор санкциями и предоставят Украине больше оружия.

"Американцы хотят быстрого завершения войны. Для нас важно качество. Если скорость и качество будут совпадать, мы обеими руками за", - заверил Зеленский.

Судьба Донбасса: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что помощник президента РФ Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков не исключил, что на Донбассе не будет в будущем ни российских, ни украинских войск. Однако, по его словам, там будет Российская гвардия. Ушаков уверен, что "рано или поздно Донбасс перейдет под полный контроль России" и произойдет это или в результате переговоров или военным путем.

Также мы писали, что глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас высказала мнение, что Донбасс - это не конечная цель Путина. Каллас уверена, что если отдать России часть Донетчины, которую она не может захватить военным путем, страна-агрессор не остановится и продолжат захватывать всю Украину. Она отметила, что следует усваивать уроки прошлого, поэтому для длительного мира не следует умиротворять агрессора.

