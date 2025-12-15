Численность Вооруженных сил Украины должна оставаться на уровне до 800 тысяч человек в мирное время для сдерживания агрессии, говорится в европейском плане.

Лидеры стран Европы опубликовали совместное заявление относительно усилий по урегулированию российско-украинской войны и предложили шестипунктный план гарантий безопасности для Украины.

Соответствующее заявление подписали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Италии Джорджа Мелони, Нидерландов Дик Схоф, Норвегии Йонас Гар Стере, Польши Дональд Туск, Швеции Ульф Кристерссон, Великобритании Кир Стармер. К ним также присоединились глава Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В заявлении сказано, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью широкой евроатлантической безопасности. Лидеры стран Европы "ясно дали понять, что Украина и ее народ заслуживают процветающее, независимое и суверенное будущее, свободное от страха перед возможной будущей агрессией России".

Видео дня

Европа и Соединенные Штаты Америки обязались работать вместе, чтобы Украина получила надежные гарантии безопасности. Речь идет о таких пунктах:

Военная поддержка Украины . Численность Вооруженных сил Украины должна оставаться на уровне до 800 тысяч человек в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории.

. Численность Вооруженных сил Украины должна оставаться на уровне до 800 тысяч человек в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории. Управляемые Европой "многонациональные силы", которые будут формироваться при участии "коалиции решительных" при поддержке Вашингтона для содействия восстановлению сил Украины, обеспечению безопасности воздушного пространства и поддержке безопасности на море, в частности путем проведения операций на территории Украины.

которые будут формироваться при участии "коалиции решительных" при поддержке Вашингтона для содействия восстановлению сил Украины, обеспечению безопасности воздушного пространства и поддержке безопасности на море, в частности путем проведения операций на территории Украины. Механизм контроля за соблюдением прекращения огня во главе с США . Речь о раннем предупреждении о любых будущих атаках и выявлении и реагировании на любые нарушения, а также механизме устранения конфликтов для разработки совместных мер по деэскалации, которые могут быть приняты в пользу всех сторон.

. Речь о раннем предупреждении о любых будущих атаках и выявлении и реагировании на любые нарушения, а также механизме устранения конфликтов для разработки совместных мер по деэскалации, которые могут быть приняты в пользу всех сторон. Юридически обязывающие гарантии безопасности . В случае повторной атаки на Украину гаранты будут обязаны реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами.

. В случае повторной атаки на Украину гаранты будут обязаны реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами. Инвестиции в восстановление Украины. Речь о финансировании реконструкции, торговых соглашениях и компенсации убытков со стороны России. Между тем иммобилизованные российские активы в ЕС остаются замороженными.

Речь о финансировании реконструкции, торговых соглашениях и компенсации убытков со стороны России. Между тем иммобилизованные российские активы в ЕС остаются замороженными. Решительная поддержка вступления Украины в Европейский Союз .

К совместному заявлению также могут присоединиться другие страны.

Гарантии безопасности для Украины – другие новости

По данным The Wall Street Journal, США предложили Украине гарантии безопасности во время переговоров в Берлине. Вашингтон обещает защищать Украину от любых будущих атак со стороны России. Публично об этом еще не объявляли.

Американские чиновники сообщили, что эти гарантии будут похожи на обязательства в рамках статьи 5 НАТО. Однако конкретных деталей относительно роли США раскрывать не стали.

Вас также могут заинтересовать новости: