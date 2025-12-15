Американские чиновники рассказали, что после интенсивных переговоров с Украиной, остались значительные разногласия в вопросе территории.

Два дня интенсивных переговоров между Украиной, США и европейскими чиновниками привели к очевидному прогрессу в вопросе гарантий безопасности для Украины. Однако остались значительные разногласия в вопросе территории, сообщили журналистам Axios в понедельник американские чиновники.

Издание рассказало, что план США предусматривает, что Украина должна отступить с примерно 14% территории Донбасса, которую она контролирует и на которую претендует Россия. Согласно последнему проекту, эта территория должна стать демилитаризованной "свободной экономической зоной".

В публикации добавляется, что по словам американского чиновника, решение о том, как решать территориальный вопрос, остается за Украиной. В то же время он добавил, что остальные предложения США, включая сильные гарантии безопасности, которые сейчас предлагаются Украине, "не будут на столе переговоров вечно".

Видео дня

Советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в понедельник поужинают с Зеленским и несколькими европейскими лидерами. Как ожидается, по словам американских чиновников, Трамп позвонит во время ужина.

Также в статье говорится, что по словам одного из американских чиновников, 90% вопросов между США и Украиной было решено, а остальные требуют технических обсуждений.

"В этот уикенд, вероятно, состоятся переговоры где-то в США, возможно, в Майами, с участием рабочих групп, военных, которые будут изучать карты", - сообщил американский чиновник.

Как рассказал американский чиновник журналистам издания, украинские и европейские партнеры были удивлены тем, что американская сторона готова предложить столь значительные гарантии безопасности, а также что они верят в то, что Россия согласится на это.

"Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию согласиться на гарантии, подобные статье 5 НАТО", - добавил он.

По словам американского чиновника, гарантии безопасности "должны быть одобрены Сенатом". Однако он не сказал, будет ли администрация добиваться заключения официального договора.

Издание отмечает, что мирное соглашение, которое предлагает подписать США Украине, предусматривает предоставление Киеву надежных гарантий безопасности, ускоряет ее путь в Европейский Союз и выделяет миллиарды на восстановление. В то же время горькой пилюлей для страны станут значительные территориальные уступки.

Россия, как говорится в публикации, не только получит территории Украины, но и будет иметь возможность реинтегрироваться в мировую экономику и сообщество наций.

Однако чиновники в Киеве и Европе опасаются, что Украина может согласиться на болезненные уступки, а Россия откажется от соглашения и будет требовать еще больше.

Переговоры о мире: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что как сообщили изданию WSJ американские чиновники, Вашингтон обещает защищать Украину от любых будущих атак со стороны России. Хотя публично США не делали никаких подобных заявлений. По словам неназванных чиновников, потенциальные гарантии безопасности будут включать не только мониторинг конфликтов, но и предоставление Украине оружия для сдерживания российских войск. Чиновники не объяснили, какой в этом вопросе будет роль США, однако отметили, что Вашингтон не будет посылать наземные войска.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский на вопрос, требуют ли США от Киева выход из Донецкой области в рамках предложенного плана ответил, что они скорее передали российские требования по территориям. Зеленский добавил, что происходит обмен мнениями. Украина слышит видение россиян и передала свою позицию им через коллег из США.

Вас также могут заинтересовать новости: