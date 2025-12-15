В частности, он прокомментировал вопрос предоставления Украине гарантий безопасности.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд заявлений об урегулировании войны РФ против Украины. По его словам, мир ближе, чем когда-либо.

"Мы провели очень хороший разговор час назад с европейскими лидерами, многими из них, касательно войны между Россией и Украиной. У нас была длинная дискуссия, и, кажется, что все идет хорошо, но мы говорим это уже долгое время, и это сложная ситуация", – сказал он в ходе общения с прессой.

Трамп добавил, что у него был "долгий разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также, по его словам, он говорил с лидерами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов.

"У нас были очень долгие и очень хорошие разговоры. И я думаю, что все идет довольно хорошо", – отметил президент США.

Американский лидер заявил, что за прошлый месяц в войне РФ против Украины погибли 27 тысяч солдат, не уточнив, откуда у него такие данные. Он вновь повторил тезис о том, что война никогда не должна была начаться, и эта "ситуация" досталась ему от Байдена:

"Мы пытаемся довести дело до конца. И я думаю, что мы сейчас ближе, и они вам скажут, что они тоже сейчас ближе. У нас было множество разговоров с президентом Путиным, и я думаю, что мы ближе сейчас, чем когда-либо. И посмотрим, что мы можем сделать. Мы хотим спасти множество жизней".

Трамп заметил, что США не тратят денег на помощь Украине, а продают вооружение странам НАТО. При этом в Вашингтоне хотят увидеть, "можем ли мы спасти множество жизней".

"Никто, на самом деле, не видел ничего подобного со времен Второй мировой войны. Но мы становимся ближе. У нас огромная поддержка от европейских лидеров. Они тоже хотят, чтобы это закончилось. И в данный момент Россия хочет, чтобы это закончилось. Проблема в том, что они хотят, чтобы это закончилось, а потом вдруг – не хотят. И Украина хочет, чтобы это закончилось, а потом вдруг – не хочет. Поэтому нам нужно, чтобы они оказались на одной стороне. Но я думаю, что это движется вперед. Очень хороший разговор", – добавил президент США.

Американский лидер прокомментировал и вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины:

"Они уже потеряли территории. Но что касается гарантий безопасности, мы работаем над этим с Европой. Европа будет большой частью этого. Мы работаем над гарантиями безопасности, чтобы война не началась снова. Мы не хотим, чтобы война началась снова".

Война в Украине и переговоры

Издание Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что два дня переговоров об урегулировании войны в Украине при участии США, Украины и Европы привели к прогрессу. Однако остались значительные разногласия в вопросе территории. Журналисты отмечают, что план США предусматривает, что Украина должна отступить с примерно 14% территории Донбасса, которую все еще удерживает.

Ранее WSJ сообщало, что США предложили Украине гарантии безопасности и защиту от возможных атак со стороны России в будущем. При этом военных в Украину Вашингтон отправлять не намерен.

