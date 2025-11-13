По словам Пескова, Россия будет продолжать войну, если не будет видеть возможности мирного урегулирования.

Украина "рано или поздно" будет вынуждена вести переговоры с Россией, а позиция Киева на переговорах с каждым днем будет ухудшаться. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, передает Reuters.

Известно, что Москва обвинила украинских чиновников в отказе участвовать в мирных переговорах. В то же время в Киеве заявляют, что условия РФ о прекращении войны являются неприемлемыми и равнозначными требованию капитуляции.

В свою очередь Песков сказал, что Россия остается открытой для политического и дипломатического урегулирования и стремится к миру.

Однако он подчеркнул, если такая возможность будет отсутствовать, то РФ будет продолжать боевые действия, чтобы "защитить свою безопасность на благо будущих поколений".

"...украинская сторона должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худшей позиции. Позиция киевского режима будет ухудшаться с каждым днем", - предупредил пресс-секретарь Путина.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, ранее министры "Большой семерки" выступили за немедленные переговоры России и Украины и назвали условие. Они считают, что текущая линия фронта должна стать отправной точкой для переговоров между Россией и Украиной.

"Мы вновь подчеркнули срочную необходимость немедленного прекращения огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой", - говорится в заявлении.

В то же время первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица назвал единственный шанс возобновить мирные переговоры с Россией. По его словам, во время предыдущих переговоров россияне отвергали сам факт существования украинской нации и подавали свою агрессию как войну между русскими и русскими.

"Вы должны изложить свои аргументы, а затем другая сторона также излагает свои. Затем вы пытаетесь выяснить, где же общая основа? Что такое серая зона? Где та группа аргументов, которые абсолютно неприемлемы? Мы так и не дошли до этой точки", - отметил Кислица.

