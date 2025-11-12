Дипломаты рассказали о текущих обсуждениях широкого круга вариантов финансирования Украины.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, госсекретарь Соединенных Штатов Америки), а также Высокая представительница Европейского Союза считают, что текущая линия фронта должна стать отправной точкой для переговоров между Россией и Украиной. Об этом говорится в заявлении министров G7 по итогам встречи в регионе Ниагара (провинция Онтарио).

В частности, топ-дипломаты G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости.

"Мы вновь подчеркнули срочную необходимость немедленного прекращения огня. Мы согласились, что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, как отметили топ-дипломаты G7, их страны увеличивают экономические расходы для России и изучают возможности принятия мер против стран и организаций, которые помогают финансировать ее военные усилия. В заявлении подчеркивается:

"Мы осудили предоставление России военной помощи КНДР и Ираном, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения Китаем, что стало решающим фактором, способствовавшим войне России".

Также дипломаты рассказали о текущих обсуждениях широкого круга вариантов финансирования, включая дальнейшее скоординированное использование замороженных российских суверенных активов в их юрисдикциях для поддержки Украины.

"Мы решительно осудили недавние прямые нападения России на энергетическую инфраструктуру и подтвердили нашу поддержку энергетической безопасности Украины", - говорится в заявлении.

Война в Украине - возможность переговоров

Как сообщал УНИАН, ранее к немедленному прекращению огня призвал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома убежден, что переговоры о прекращении войны должны предусматривать остановку боевых действий на нынешней линии фронта.

В то же время, россияне отвергают такой вариант и требуют территориальных уступок от Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отстаивает позицию, что Украина никаких территорий дарить России не будет.

