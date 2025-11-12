По словам замминистра иностранных дел, на каждого из членов украинской делегации у россиян было досье.

Российские переговорщики в Стамбуле игнорировали попытки обсудить конкретные шаги к миру, отрицали существование отдельной украинской идентичности и предлагали создавать группы в WhatsApp, чтобы создать иллюзию прогресса, рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Ему президент Украины Владимир Зеленский поручил курировать мирный процесс с участием России, США и союзников по НАТО, пишет The Times. По словам дипломата, на переговорах в Стамбуле, которые проходили 16 мая, 2 июня и 23 июля, россияне приносили досье на каждого члена украинской делегации.

"Они прекрасно знают биографию каждого из нас и иногда намеренно говорят провокационные и довольно гадкие вещи", — отметил Кислица. По его словам, такой подход был рассчитан на то, чтобы вывести украинскую делегацию из себя и обвинить ее в срыве переговоров. Также он добавил, что на переговорах перед украинской делегацией сидели бывшие министры обороны Украины, генералы, дипломаты — и все равно "они отрицали нашу идентичность, национальность". Поэтому члены украинской делегации заранее договорились, что не будут спорить об истории и сразу перейдут к повестке дня.

Однако, по словам Кислицы, россияне постоянно уходили от обсуждения сути. Вместо этого они предлагали создавать рабочие группы и чаты в WhatsApp, чтобы обмануть американцев, создав видимость прогресса и избежать новых санкций.

"В нормальных переговорах обе стороны выкладывают свои аргументы на стол, ищут точки пересечения, определяют, где "серая зона", а где — абсолютно неприемлемые позиции. До этого этапа мы так и не дошли", — рассказал он.

По словам дипломата, российская сторона отказалась обсуждать даже временное прекращение огня, пока он не уточнил, что они понимают под этим словом. Единственное перемирие, на которое россияне соглашались, — это двухчасовая пауза для сбора тел погибших.

Кислица не удивлен тем, что встречи с российской делегацией оказались безрезультатными: "Важно понимать: в диктатуре невозможно вести творческую дискуссию с переговорщиками, представляющими диктатора. Они приходят с жестким мандатом и должны защищать только его позицию. Более того, они контролируют и доносят друг на друга — кто насколько "твердо" держал линию".

Ранее УНИАН сообщал, что у Трампа сейчас не знают, готов ли Путин к переговорам. Внутренняя разведывательная служба Государственного департамента США выразила сомнения относительно этого, отклонив более оптимистичную оценку Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

По словам же адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, мирное соглашение по Украине должно включать три гарантии. Он считает, что Украина должна иметь реальное чувство безопасности.

