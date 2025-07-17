Высокий уровень миграции наблюдается и в других странах ЕС.

Румыния стала лидером в рейтинге миграции среди стран ЕС. В частности 3,1 млн граждане страны, что составляет 16,3% населения, переехали в другие государства-члены Европейского Союза, что равно опустошению крупных городов. Об этом пишет Ziarul Financiar.

Чтобы понять масштаб такой тенденции, можно представить города Бухарест, Яссы, Костанца и Тимишоара полностью пустыми. По словам социолога Думитру Санду, румыны, которые выехали, ждут, чтобы увидеть, развиваются ли условия жизни в стране.

"В условиях, когда не делается значительных шагов в направлении уменьшения коррупции, несмотря на пустые дома, построенные на деньги мигрантов в Румынии, с планами возвращения, лозунгом в диаспоре является "подождем и посмотрим". Если я хочу уменьшить количество румын, которые выезжают на длительный срок за границу, мне остается только улучшить условия оплаты труда, жизни, санитарные условия в Румынии. Здесь есть очень многое сделать в области образования, здравоохранения, институциональной организации", - отметил Санду.

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В то же время по сравнению с Румынией, самый низкий уровень миграции относительно населения страны наблюдается в Германии и Франции. В частности менее 1% французов и немцев оставляют свои дома, чтобы переехать в другую страну ЕС.

В свою очередь, по данным рейтинга Европейского парламента, высокий уровень миграции наблюдается в таких странах:

Румыния,

Хорватия,

Болгария,

Словакия,

Венгрия,

Польша.

Самый низкий уровень миграции в странах Западной Европы, а именно:

Испания,

Австрия,

Италия,

Франция,

Германия.

"После экономического кризиса 2009-2013 годов, после пандемии, Румыния остается во главе списка с наибольшим абсолютным количеством и наибольшей долей румынских граждан, находящихся за рубежом. Если почти 16% населения проживает за пределами Румынии, нельзя не учитывать это. Мы имеем самую важную диаспору среди стран Европейского Союза", - предупредил социолог.

Румыния и Украина - последние новости

Напомним, в мае 2025 года новым президентом Румынии стал Никушор Дан. После чего он сделал заявление об отправке миротворцев в Украину. По его словам, Румыния готова усиливать поддержку Украины с собственной территории, но прямое военное вовлечение в конфликт считает "неуместным".

"Входить в состав армий, которые гарантируют мир в Украине, - нет. Я думаю, что это было бы не очень уместно из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", - подчеркнул Дан.

Также сообщалось, что румынским военным разрешили сбивать вражеские дроны после инцидента с российскими "Шахедами". Согласно заявлению Администрации президента, был также подписан указ о промульгации Закона о проведении военных миссий и операций в мирное время на территории румынского государства, а также указ о промульгации Закона о контроле использования национального воздушного пространства.

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