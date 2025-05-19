Исполняющий обязанности президента Румынии принял ряд важных законов.

Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан подписал закон, разрешающий сбивать беспилотники в воздушном пространстве Румынии.

Кроме того, согласно заявлению Администрации президента, был также подписан указ о промульгации Закона о проведении военных миссий и операций в мирное время на территории румынского государства, а также указ о промульгации Закона о контроле использования национального воздушного пространства.

Хотя еще в марте Конституционный суд Румынии отклонил обращения партий AUR, POT и SOS România по поводу "Закона о контроле использования национального воздушного пространства" и "Закона о проведении военных миссий и операций в мирное время на территории румынского государства", пишет Digi24.

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Эти законы были приняты парламентом в феврале и оспорены в Конституционном суде указанными партиями. В конце февраля Сенат в окончательном чтении принял законопроект, касающийся сбивания дронов, незаконно вторгающихся в воздушное пространство Румынии, а также законодательные инициативы, регулирующие контроль использования воздушного пространства и проведение военных миссий и операций в мирное время на территории страны.

Что известно о дронах, залетающих на территорию Европы

Ранее УНИАН сообщал, что в Европе развернули истребители после падения российских дронов на территории НАТО. В частности, в Бухаресте решили отправить истребители F-16 для мониторинга неба и разослать текстовые сообщения жителям двух восточных регионов.

Кроме того, беспилотник, упавший в Латвии в сентябре прошлого года, оказался нашпигованным взрывчаткой "Шахедом". Это уже далеко не первый случай.

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