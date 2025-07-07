Временный пограничный контроль изначально введен на 30 дней.

В Польше с 7 июля начался временный выборочный контроль на границах с Германией и Литвой для ограничения нелегальной миграции, пишет RMF24.

Отмечается, что проверки на польско-немецкой границе проводятся на 52 пунктах пропуска, и на 13 пунктах на границе с Литвой. К контролю границы привлечены сотни пограничников, полиция, солдаты территориальной обороны, а также военная жандармерия.

Сотрудники будут проверять пространство автомобиля и легальность пребывания гражданина на территории страны. Эти действия будут выполняться с помощью мобильного оборудования, что должно упростить контроль.

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Пограничная служба также сообщила, что на границе с Литвой пограничники уже задержали гражданина Эстонии, который перевозил четырех нелегальных мигрантов, вероятно граждан Афганистана.

Министр внутренних дел Томаш Семоняк заверил, что проверки имеют целью усилить уровень безопасности и бороться с миграцией, но не усложнять жизнь обычным людям. Временный пограничный контроль изначально введен на 30 дней, но правительство не исключает, что может продлить этот срок.

Ситуация на украинско-польской границе

В мае 2025 года предупреждали, что движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" могло быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны.

Однако позже Апелляционный суд Люблина запретил акцию перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на польско-украинской границе.

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