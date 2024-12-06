Сами россияне называют это "историческим событием", не оставляя надежд на долгожданный МиГ-35.

Российская авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" получила первую партию глубоко модернизированных истребителей МиГ-29СМТ. Об этом сообщают российские СМИ.

"В четверг, 5 декабря, произошло историческое событие для "Стрижей": после теоретического и практического переобучения мы перегнали первую партию МиГ-29СМТ", - заявили в авиагруппе.

Некоторые российские СМИ отмечают, что это "праздник со слезами на глазах", ведь на самом деле "Стрижи" хотели бы пересесть на гораздо более современный МиГ-35.

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Еще в 2018-м командование Воздушно-космических сил РФ говорило о планах группы пересесть со старых советских МиГ-29 на МиГ-35. "Но, к сожалению, Минобороны так и не разместило заказ на истребители", - пишут россияне.

МиГ-29СМТ - справка

МиГ-29СМТ (как, кстати, и МиГ-35) выполнен на базе МиГ-29. В отличие от 35-го, который россияне позиционируют как "скачок вперед", СМТ всегда рассматривали как бюджетную экспортную модификацию. Его начали разрабатывать еще в 90-е.

Самолет получил новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и расширенную номенклатуру вооружения. Впрочем, как и базовая советская версия, он имеет довольно низкие показатели боевой нагрузки (около 4000 кг) и дальности полета.

Таким образом, несмотря на пропагандистские заявления россиян, на практике МиГ-29СМТ не так уж и существенно превосходит обычный МиГ-29.

Что там с МиГ-35

Эта история является очередным свидетельством того, что проект МиГ-35 практически "умер". Напомним, этот истребитель поколения 4++ совершил первый полет в далеком 2016 году.

С тех пор россияне построили лишь около шести серийных (если здесь вообще можно использовать это слово) истребителей.

Таким образом, сейчас МиГ-35 у россиян даже меньше, чем самолетов Су-57, которые Москва хотя и очень медленно, но все же производит. Последнюю на сегодня партию этих истребителей российской армии передали в ноябре.

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