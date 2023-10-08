Отмечается, что заказ на эти самолеты был сделан еще в 2018 году, и за пять лет изготовили всего шесть машин.

Минобороны РФ объявило о том, что получило первые шесть серийных истребителей МиГ-35С, которые являются очередной модернизацией МиГ-29.

Как отмечает военный портал Defence Express, заказ на эти самолеты был сделан еще в 2018 году, то есть на изготовление довольно незначительной по размеру партии истребителей понадобилось пять лет. Аналитики делают вывод, что развертывание производства МиГ-35 в темпе значительно больше вряд ли возможно для россиян в обозримой перспективе.

"Сам истребитель МиГ-35С - очередная модернизация МиГ-29, его первый полет состоялся еще в 2017 году. При этом этот самолет в РФ, скорее, рассматривался как экспортная машина, в которой российские войска не очень заинтересованы. А заказ на шесть МиГ-35С для собственных сил, скорее всего, был связан с тем, что в конце 2010-х годов РФ пытался продать эту машину на экспорт… За все это время ни одного клиента на этот истребитель так и не нашлось", - говорится в публикации.

Истребитель МиГ-35С - характеристики

По данным аналитиков, обновленные Миги имеют следующие характеристики:

максимальный взлетный вес - 24 500 кг;

максимальная боевая нагрузка - 6500 кг;

количество точек подвески - 9;

двигатели - 2 РД-33 серии 3М с тягой на форсаже в 8800 кгс;

максимальная скорость - 2100 км/ч;

максимальная дальность полета - 3000 км.

Истребитель МиГ-35С - что о нем еще известно

Отмечается, что в новой версии машины была усилена механизация крыла и увеличена его площадь, интегрирована новая РЛС "Жук", встроен комплекс РЭБ, обновлен двигатель РД-33, а также произведена частичная цифровизация систем и интеграция нового вооружения, включая возможность поражения наземных целей.

"По сравнению с советскими МиГ-29 возможности МиГ-35 значительно больше, но все равно не могут составить конкуренцию более тяжелому Су-30 или Су-35, которые находятся в серийном производстве. И потому до реальной эксплуатации в ВКС РФ МиГ-35С вряд ли дойдет", - считают аналитики.

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