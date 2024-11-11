Россияне традиционно не называют количество переданных истребителей - на видео можно видеть взлет только одного Су-57.

Корпорация ОАК передала Воздушно-космическим силам России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщают официальные российские источники.

"Истребители прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. До конца года будут поставлены очередные партии этих самолетов. Машины находятся в разных этапах производства", - говорится в сообщении.

По словам россиян, истребитель продолжают совершенствовать, учитывая опыт применения.

Видео дня

Они добавили, что расширяют производственные мощности по выпуску истребителей "пятого поколения". В мае 2019-го была анонсирована закупка Министерством обороны РФ 76 таких самолетов. Сейчас их общее количество не превышает несколько десятков.

В отличие от Су-57, истребитель четвертого поколения Су-35С построили довольно большой серией - за все годы было изготовлено не менее 120 таких самолетов.

Су-57 - последние новости

Напомним, ранее Су-57 продемонстрировали на международном авиашоу в КНР.

Анализ сделанных в Китае фотографий продемонстрировал значительное отставание авиационной техники РФ от современных стандартов, в частности - от требований пятого поколения.

Среди прочего эксперты обратили внимание на низкое качество стыковки элементов Су-57, которая "не выдерживает никакой критики". Также ранее сообщалось о возможных трудностях с производством самолетов этого типа, связанные с санкциями Запада.

Ранее в Воздушных силах ВСУ завили, что Су-57 применяют в российско-украинской войне, впрочем, его привлекают к выполнению боевых задач относительно редко, ведь боятся потерять (в первую очередь, речь о возможных репутационных потерях).

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