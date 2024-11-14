Дуда акцентировал, что Польша ежедневно оказывает помощь Украине.

Польша будет готова передать Украине истребители МиГ-29 при условии, что страны НАТО перебросят свои самолеты на польские авиабазы. Как пишет Polsat News, указанный вопрос президент Польши Анджей Дуда обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте.

"У нас еще есть одна эскадрилья МиГов, есть решение на этот счет. В настоящее время мы используем самолеты МиГ-29 в рамках наших миссий. Если мы передадим их Украине, есть одно фундаментальное условие, а именно то, что наше небо должно быть защищено", - заявил Дуда.

По его словам, на данный момент польская армия использует МиГи "для обеспечения безопасности в воздушном пространстве".

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Также Дуда акцентировал, что Польша ежедневно оказывает помощь Украине, поскольку страна - транзитный хаб. Он считает, что Украина была бы в "чрезвычайно сложной ситуации", если бы не польская инфраструктура.

Польша отказывается передавать Украине МиГ-29

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренность с НАТО, Польша нашла другую причину для того, чтобы не передавать Киеву свои старые истребители МиГ-29:

"Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей… Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да".

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