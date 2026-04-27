Часть Украины перестанет быть украинской: Мерц о мирных переговорах

Ценой мирного соглашения и вступления Евросоюз для Украины может стать отказ от попыток деоккупировать свои территории.

Украине, вероятно, придется смириться с тем, что часть территории страны может остаться неподконтрольной Киеву в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Канцлер Германии Фридрих Мерц связав такие уступки с перспективами вступления Украины в Европейский союз.

"В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в какой-то момент, будем надеяться, будет мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской", – цитирует Мерца Reuters.

По мнению Мерца, если президент Украины Владимир Зеленский захочет сказать об этом украинцам и заручиться поддержкой большинства, то по этому поводу должен пройти референдум. "Он должен одновременно сказать народу: "Я открыл вам путь в Европу", - предположил немецкий канцлер.

В то же время Мерц предостерег украинцев от завышенных надежд на скорое вступление в ЕС. Он сказал, что Украина не может присоединиться к блоку, пока идет война. Он также считает, что Украине нужно соответствовать "строгим критериям, в том числе критериям, касающимся верховенства права и борьбы с коррупцией".

"У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года нереалистично", – сказал Мерц.

Он предложил промежуточные шаги, такие как роль наблюдателя для Украины в институтах ЕС. По его словам, это одобрили многие европейские лидеры во время саммита на Кипре, который состоялся на прошлой неделе. Среди приглашенных на саммит был и Владимир Зеленский.

Вступление Украины в ЕС – последние новости

Напомним, что предварительные условия для начала первого этапа процесса вступления Украины в ЕС уже созданы. По данным СМИ, первые переговоры о вступлении могут начаться в ближайшие недели и месяцы. Однако, конкретной даты вступления все еще не озвучено.

При этом европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сказал, что пока Украина не может стать членом НАТО и полноправным членом ЕС, она может рассмотреть членство в Европейском оборонном союзе. Этот союз позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Британии и Норвегии с оборонными возможностями стран-членов ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: