Медведи заходят в села, магазины и даже гостиницы.

В Японии фиксируют рекордное количество нападений медведей - по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 ранены за последние восемь месяцев. Больше всего инцидентов произошло в префектурах Акита и Иватэ, где животные заходят в села, магазины и даже гостиницы. Об этом пишет Independent.

Местные СМИ сообщили, что на фоне роста количества встреч с медведями японские туристические органы готовятся защищать отдыхающих на курортах с горячими источниками.

Агентство туризма Японии планирует профинансировать до 50% стоимости установки защитных ограждений вокруг открытых купален - ротенбро - в традиционных отелях рюкан. Инициатива станет частью национального плана безопасности, который должны утвердить до конца месяца.

Детали проекта еще согласовываются с владельцами отелей, некоторые из которых выражают опасения, что заборы могут испортить природные пейзажи, важные для гостей. Однако власти подчеркивают: безопасность - превыше всего, особенно после недавних случаев, когда хищники заходили на территорию отелей в регионе Тохоку.

К борьбе с медведями привлекли армию

"Ежедневно медведи проникают в жилые районы, и масштабы проблемы растут. Этот вопрос требует немедленного реагирования", - рассказал заместитель генерального секретаря правительства Фумитоши Сато.

В октябре работник курорта горячих источников в городе Китакими (префектура Иватэ) погиб, когда медведь напал на него во время уборки открытой купальни.

В начале ноября стало известно, что Япония привлекла Силы самообороны к борьбе со всплеском смертельных нападений в префектуре Акита. Количество случаев появления медведей там выросло в шесть раз - до более 8 000 только в этом году.

Деревни в осаде: медведи ищут пищу

Около двух третей смертельных нападений произошли именно в Акита и Ивате. Армия помогает местным властям устанавливать и проверять ловушки после многочисленных просьб о помощи.

По словам местных жителей, медведи все чаще заходят в села и даже в магазины - вероятно, из-за недостатка естественной пищи перед зимней спячкой.

"Люди чувствуют опасность ежедневно. Это повлияло на их жизнь: многие перестали выходить из дома или отменяют планы", - рассказал мэр Кадзуно Синдзи Сасамото.

Люди боятся выходить из дома

Жители избегают лесов и не выходят на улицу после захода солнца. 68-летний Кейдзи Минотоя из Акиты вспоминает, как в 2023 году медведь выскочил из гаража, сбил его с ног и укусил за лицо.

"Я подумал: "Вот как я умру"," - рассказал он и добавил, что нападение запомнится ему на всю жизнь.

Почему нападения медведей участились

По словам специалистов, нападения медведей традиционно учащаются осенью перед спячкой, но изменение климата и нехватка желудей толкают их ближе к населенным пунктам. Так, в октябре медведь убил женщину в префектуре Мияги, когда она собирала грибы, а недавно мужчина из Фукусимы после нападения был госпитализирован.

Ученые объясняют всплеск инцидентов ростом популяции медведей и плохим урожаем желудей, из-за чего животные ищут пищу возле человеческих домов. По оценкам, популяция медведей в Японии превышает 50 000 особей (бурых и черных), и она уже выходит за пределы естественных сред обитания.

"Попросту говоря, численность медведей превысила возможности гор удерживать их", - отметил исследователь Наоки Ониши из Института лесных исследований.

В 2024 году Япония возобновила меры по контролю численности медведей после лет защиты вида. Однако усилия осложняет нехватка охотников - их вдвое меньше, чем в 1980-х, и большинство уже пожилого возраста.

Несмотря на это, власти уничтожили более 9 000 медведей в 2023-2024 годах и ещё более 4 200 только с апреля по сентябрь этого года.

