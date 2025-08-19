По мнению президента Франции, РФ будет "длительной дестабилизирующей силой".

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию "длительной дестабилизирующей силой", а российского диктатора Владимира Путина - людоедом, которому "нужно продолжать есть ради собственного выживания". Об этом он сказал в интервью LCI, пишет Le Figaro.

Макрон, в частности, призвал европейцев "не быть наивными" перед лицом России, которая, по его словам, будет "длительной дестабилизирующей силой". Он также напомнил, что с 2007-2008 годов Путин редко придерживался своих обязательств и стремился пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть.

"Страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в такое оборудование, которая мобилизовала армию численностью более 1,3 миллиона мужчин, не вернется к состоянию мира и открытой демократической системы за одну ночь... Следовательно, в том числе для собственного выживания, ему (Путину, - ред.) нужно продолжать есть. Вот и все. И поэтому это хищник, это людоед у наших ворот", - сказал президент Франции.

Он утверждает, что это не означает, что уже "завтра это будет нападение на Францию, но в конце концов это угроза для европейцев".

Издание отметило, что интервью с Макроном состоялось после встречи в Вашингтоне европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, где было объявлено о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с Путиным.

В другом интервью - американскому каналу NBC News - Макрон не скрывал, что не разделяет оптимизма Трампа относительно возможности достижения мирного соглашения.

"Когда я смотрю на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент Путин сейчас стремился к миру, но, возможно, я слишком пессимистичен", - добавил французский лидер.

Переговоры в Вашингтоне: мнения экспертов

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению немецкого политолога, аналитика Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Андреаса Умланда, Путин не пойдет на компромиссы. Он отметил, что есть большие сомнения, что даже если состоится встреча между президентом Украины и российским диктатором, то после нее будут положительные результаты для завершения войны. Больше всего его тревожит, "что будет, если встреча таки состоится, а Путин и Зеленский не договорятся, мол, как в таком случае будет действовать Запад.

Также редактор Financial Times в Европе Бен Холл писал, что, несмотря на попытки Трампа заключить любое соглашение как можно скорее, Киев и союзники намерены выиграть время, чтобы проработать детали и избежать несправедливости. В то же время эксперт считает, что сдача территорий - это "российская ловушка", в которую попали Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф. "Россия каким-то образом убедила Трампа, что ее максималистские территориальные требования, которые Украина не может принять, являются единственной основой для сделки. Украина и европейцы должны сделать то же самое с гарантиями безопасности. Судя по результатам понедельника, им еще многое нужно сделать", - написал Холл.

