Вероятнее всего, Макрон говорил о недавнем совместном заявлении лидеров G7.

США впервые поддержали документ, в котором фактически отказались от роли нейтрального посредника по Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Clash Report.

"По Украине Соединенные Штаты впервые поддержали текст, который означает, что они больше не являются нейтральным посредником, а вместе с нами выступают за территориальную целостность Украины, военную поддержку, помощь энергетике и санкции против России", - сказал он.

По его словам, что касается Ливана, то Франция и Италия несут особую ответственность, поскольку обе страны вносят свой вклад в работу Международных сил ООН в стране (UNIFIL).

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"Вместе с премьер-министром Мелони мы хотим создать коалицию для подготовки механизма действий после завершения работы UNIFIL, естественно, в сотрудничестве с Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций. Цель состоит в том, чтобы укрепить суверенитет Ливана и предотвратить повторное превращение его территории в отправную точку нового регионального конфликта", - заявил Макрон.

Он считает сотрудничество в этом вопросе между странами "превосходным" и надеется, что оно откроет новые перспективы до окончания мандата UNIFIL.

Стоит отметить, что вероятнее всего, Макрон говорил о недавнем совместном заявлении лидеров G7. В нем страны "Большой семерки", включая США, подтвердили поддержку всего того, о чем сказал президент Франции.

Война в Украине - позиция США

Недавно глава Национального управления ядерной безопасности США Брендон Уильямс заявил, что угрозы РФ применить ядерное оружие во время войны в Украине являются признаком "слабости" и не пугают НАТО и другие соседние страны.

По его словам, российские военные угрозы свидетельствуют об "отсутствии убежденности и уверенности в своих обычных вооруженных силах против гораздо, гораздо, гораздо, гораздо, гораздо меньшей" Украины.

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