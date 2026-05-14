В районе Чернобыля вспыхнули новые масштабные пожары: в чем причина

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника вспыхнули новые масштабные пожары из-за падения российского БПЛА.

Как сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, только накануне удалось потушить масштабный пожар, длившейся несколько дней, как территория Чернобыльской зоны вновь оказалась под ударом.

В частности, 14 мая в результате сбития российских БПЛА типа "Герань-2" возникли новые очаги возгорания на территории Опачицкого природоохранного научно-исследовательского отделения заповедника.

К ликвидации пожаров привлечены подразделения Чернобыльского заповедника, спасатели ГСЧС Украины, государственные специализированные предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", "Северная Пуща" и "Экоцентр".

"Ситуацию осложняют сильное задымление, поваленные деревья и труднодоступная местность. Для обеспечения проезда к очагам пожара задействована тяжелая техника, бульдозеры и личный состав с бензопилами", - отмечают в агентстве.

Отмечается, что на местах падения обнаружены остатки российских беспилотников, продолжается работа пиротехнических подразделений ГСЧС.

В то же время, несмотря на новый пожар, радиационный фон в зоне отчуждения не превышает контрольные уровни. Автоматизированной системой радиационного контроля превышений контрольных уровней мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не зафиксировано.

По имеющимся данным, показатели уровня радиационного фона в зоне отчуждения, по сравнению со среднемесячными величинами, не выходили за пределы точности их определения. Специалисты подчеркивают:

"Российские атаки в очередной раз создают угрозу для уникальной экосистемы Чернобыльской зоны, где каждый новый пожар - это риск для лесов, животного мира и территорий, которые десятилетиями восстанавливались после катастрофы 1986 года".

Как писал УНИАН, 7 мая в Киевской области, в зоне отчуждения, стремительно распространялся масштабный лесной пожар, ситуацию осложняли ветер и сухая погода. Из-за порывов ветра огонь стремительно распространился по территории, охватывая новые кварталы лесного массива. Ориентировочная площадь пожара составила более 1100 га. Позже стало известно, что пожар начался из-за падения российского БПЛА на территории Опачицкого природоохранного научно-исследовательского отделения общезоологического заказника общегосударственного значения "Чернобыльский специальный".

