Лукашенко анонсировал 'большую сделку' с США

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи со специальным посланником США Джоном Коулом заявил, что идет подготовка "большой сделки" с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Да, действительно, во время переговоров – это был третий или четвертый раунд – они предложили от имени Трампа заключить большое соглашение, которое бы отражало ряд вопросов, стоящих на повестке дня наших переговоров. Я что, отказываться буду? Это важно для Беларуси, в том числе и для меня. Поэтому я сказал: "Я воспринимаю это как нормальное явление, скажите Дональду, что я согласен проработать это крупное соглашение, подготовить", – сказал он.

По словам Лукашенко, он также предложил США вариант прекращения войны в Иране.

Кроме того, он отметил, что крупное соглашение касается не только политзаключенных.

"Хотя я постоянно их поправляю, что у нас нет политзаключенных, потому что у нас нет политических статей… Я никогда ничего не просил у них взамен, даже в отношении санкций. Никогда", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что повестка дня переговоров с США включает не только работу посольств, но и тему ядерных материалов.

Как сообщал УНИАН, недавно Лукашенко помиловал 250 человек, осужденных за "преступления экстремистской направленности".

Это произошло на фоне прибытия в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Джона Коула. По словам американских чиновников, Вашингтон надеется отдалить Лукашенко от российского диктатора Владимира Путина.

По итогам встречи Коул сообщил о решении США снять санкции с нескольких беларуских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

Вас также могут заинтересовать новости: