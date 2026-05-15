Что-то 'цветет': ученые NASA заметили странные вихри в океане (видео)

Спутники NASA зафиксировали необычные зеленые и бирюзовые вихри в океанских водах у северо-восточного побережья США. Необычные образования уже несколько недель наблюдаются в районе Среднеатлантического залива – от Массачусетса до Северной Каролины.

По данным ученых, речь идет о масштабном цветении фитопланктона, которое стало особенно заметным на спутниковых снимках в апреле.

Самые яркие сине-зеленые узоры фиксировались в водах заливов Делавэр и Чесапик, где из-за мелководья и речных наносов вода имеет сложный химический состав. Именно сочетание органических веществ, теплой погоды и солнечного света создало условия для активного размножения микроскопических организмов.

В NASA объясняют, что такие явления часто связаны с диатомовыми водорослями и кокколитофорами – видами фитопланктона, которые играют важную роль в морских экосистемах и углеродном цикле планеты.

Для наблюдения за подобными процессами агентство использует миссию PACE, запущенную в 2024 году. Спутники программы анализируют цвет океана и помогают ученым изучать изменения в экологии морей.

Исследователи отмечают, что подобные цветения обычно носят сезонный характер. Ожидается, что в течение ближайших недель вода у восточного побережья США вернется к привычному цвету, если дополнительные штормы или притоки питательных веществ не будут способствовать дальнейшему размножению фитопланктона.

