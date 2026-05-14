Британия срочно отправит Украине системы ПВО из-за сегодняшней атаки РФ

В Лондоне назвали сегодняшнее нападение России "шокирующим".

Великобритания ускорит обещанные поставки систем противовоздушной обороны для Украины в ответ на беспрецедентную по масштабам комбинированную атаку России. Соответствующее заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хили.

Он, в частности, назвал "шокирующими" российские дроновые атаки по Украине, продолжавшиеся в течение последних суток.

"Я поручил ускорить поставки из Великобритании систем противовоздушной обороны и противодействия дронам настолько быстро, насколько это возможно. Мы стоим плечом к плечу с Украиной перед лицом агрессии Путина. Наши мысли с украинскими семьями", – написал Хили в соцсети Х.

Системы ПВО для Украины от Великобритании

Как писал УНИАН, одним из ключевых обещаний Великобритании в сфере ПВО является система Gravehawk. Лондон планировал передать Украине 15 таких комплексов еще в 2025 году, однако первые поставки начались только в этом году. Да и то речь идет скорее о первых прототипах.

Gravehawk – это наземный комплекс ПВО, разработанный для использования имеющихся советских ракетных запасов Украины, что позволило бы быстро усилить защиту критической инфраструктуры от российских ударов.

Также Великобритания анонсировала дополнительные системы Raven (автоматизированные противодроновые турели на шасси Supacat с ракетами ASRAAM) и тысячи ракет ПВО, в частности Lightweight Multirole Missiles (LMM). Часть этих средств уже поступает, но значительное количество – особенно в рамках масштабных пакетов – еще находится на этапе производства, подготовки или логистики.

