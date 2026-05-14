Космический аппарат NASA совершит близкий пролет мимо Марса: почему это очень важно

Космический аппарат NASA на этой неделе совершит близкий пролет мимо Марса, используя гравитацию Красной планеты для важного ускорения на пути к редкому металлическому астероиду, пишет The Independent.

Речь идет о том, что роботизированный аппарат под названием Psyche, как и астероид, к которому он направляется, выполнит в пятницу маневр "гравитационной рогатки" вокруг Марса на скорости около 19 848 км/ч.

Во время пролета Psyche приблизится к Марсу на расстояние всего 4 500 километров - это примерно равно ширине территории США. В ходе маневра аппарат сделает тысячи снимков, что станет важной подготовкой к главной миссии - встрече с астероидом в 2029 году.

После сближения с Марсом Psyche продолжит путешествие к поясу астероидов между Марсом и Юпитером, где его ждет одноименный металлический астероид.

"Во время пролета будут активированы все научные инструменты аппарата. Одновременно два марсохода NASA и несколько американских и европейских орбитальных аппаратов будут проводить наблюдения за поверхностью и атмосферой Марса для сравнения данных", - говорится в статье.

Камеры Psyche уже фотографируют Марс: сначала планета выглядит как серп, а после пролета - как почти полный шар.

По словам руководителя команды по обработке изображений Джима Белла из Университета штата Аризона, разные ракурсы помогут не только настроить оборудование, но и подарят "просто невероятно красивые фото".

Хотя пояс астероидов содержит миллионы объектов, большинство из них состоят из камня или льда. Лишь небольшая часть считается богатой металлами, как Psyche - астероид картофелеобразной формы размером примерно 278 на 232 километра.

Ученые предполагают, что этот астероид может быть обнаженным ядром молодой планеты, оставшимся после космических столкновений. Его исследование поможет лучше понять раннюю историю Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад, а также то, как и почему на Земле зародилась жизнь.

Аппарат Psyche был запущен в 2023 году и сейчас находится примерно на середине своего шестилетнего маршрута к астероиду, расположенному на внешних границах пояса астероидов - в три раза дальше от Солнца, чем Земля.

Ожидается, что в 2029 году аппарат выйдет на орбиту астероида и в течение двух лет будет проводить его исследование. Космический аппарат размером с микроавтобус использует солнечную электрическую тягу и двигатели на ксеноновом газе.

