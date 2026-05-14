Россия во время атаки нанесла удар по АЗС в Киеве: эксперт объяснил, о чем это свидетельствует

По его словам, Россия пытается парализовать жизнедеятельность крупных городов Украины.

После серии ударов по АЗС в Днепре и Харькове российские захватчики, вероятно, решили расширить масштабы такой практики, поскольку во время последнего массированного нападения с воздуха была зафиксирована атака на АЗС в Киеве. Об этом военный эксперт Денис Попович сказал в эфире марафона "Единые новости".

"Помимо того, что они продолжают наносить удары по жилой застройке, я бы еще обратил внимание на попадания по АЗС, автозаправочным станциям", - сказал Попович.

Он отметил, что в мае было очень много случаев, когда российские захватчики наносили удары по АЗС в Днепре и Харькове.

"И это, на мой взгляд, еще один пример того, как Российская Федерация пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру, ведь что такое АЗС? Там заправляются машины. Гражданский транспорт. Что такое гражданский транспорт? Скорая помощь, полиция, пожарные машины тоже там должны заправляться, машины, которые занимаются доставкой продуктов, лекарств и т.д.", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что военного смысла в ударах по АЗС нет.

При этом Попович опасается, что, поскольку удары по АЗС начались во время атак на Киев (и неизвестно, куда были направлены те дроны, которые удалось сбить), то можно предположить, что Россия решила масштабировать такие удары на другие города.

"Сегодня они это попытались сделать в Киеве", - подчеркнул эксперт.

Удар РФ по Киеву 14 мая

Как сообщал УНИАН, 14 мая российские захватчики во время массированной комбинированной атаки ракетами и дронами пытались поражать объекты критической инфраструктуры, железные дороги и логистики. От ударов пострадали жилые дома и гражданские предприятия.

Российские оккупанты начали атаковать АЗС на расстоянии 20–25 километров от линии фронта. Так, 3 мая в Криничанской общине Днепропетровской области был нанесен удар по АЗС. В результате удара загорелся грузовик, а также был поврежден автобус, который перевозил около 40 детей.

