Лук в Украине снова подорожал: сколько теперь стоит килограмм

Запасы прошлогоднего урожая продолжают сокращаться.

Цены в Украине на лук за неделю выросли в среднем на 19%. Сейчас овощ предлагают к продаже в пределах 5-10 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Рост цен на лук объясняют существенным сокращением запасов продукции прошлогоднего урожая в фермерских хранилищах. Дополнительно увеличилась и торговая активность на рынке овоща, что также способствует его подорожанию.

При этом качество лука в хранилищах оставляет желать лучшего и в целом продолжает ухудшаться. Поэтому и в дальнейшем существенно повышать цены на свою продукцию фермеры вряд ли смогут.

Видео дня

По состоянию на середину мая репчатый лук в Украине, как и остальные овощи борщевого набора, стоит дешевле, чем год назад. Стоимость лука сейчас ниже в среднем на 68%.

Цены на лук в супермаркетах Украины

Репчатый лук на развес в Varus стоит 9,5 гривни за килограмм.

В "Сильпо" репчатый желтый лук продают по 14 грн/кг.

Килограмм репчатого лука в АТБ продают за 9,49 гривни.

Цены на продукты в Украине – последние новости

В Украине на рынке активно дешевеет клубника, причем по самой выгодной цене продают ягоду из Закарпатья. Только с понедельника эта клубника подешевела с 255 грн/кг до 140 грн/кг.

Ряд молочных продуктов осенью существенно подорожает из-за перехода рынка от перепроизводства к недопроизводству, предупреждают специалисты. До того времени на эти же продукты торговые сети могут устроить акционные скидки.

Вас также могут заинтересовать новости: