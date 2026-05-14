Время российских побед в Украине закончилось, – CNN

Украина ещё не побеждает, но Россия уже проигрывает.

Несмотря на то, что Россия по-прежнему контролирует почти пятую часть территории Украины, последние месяцы стали для Кремля первыми за долгое время, когда темпы наступления фактически остановились, а украинские силы начали постепенно отвоевывать территорию. Об этом говорится в материале CNN, авторы которого пообщались с украинскими военными, аналитиками и чиновниками.

Офицер украинского подразделения беспилотных систем Lazar’s Group Кирилл Бондаренко, который воюет вблизи Запорожья, рассказал изданию о заметном изменении настроений на фронте.

"Мы можем видеть и чувствовать, как меняется настроение российских войск на передовой. Они измотаны. Нам удалось переломить ход событий", – заявил он.

По данным американского Института изучения войны (ISW), в апреле Украина действительно освободила больше территорий, чем Россия смогла захватить. Как отмечается в публикации, это произошло впервые со времени украинской операции в Курской области РФ в августе 2024 года.

Журналисты отмечают, что речь идет пока о небольших территориальных изменениях, однако сама тенденция является проблемой для президента РФ Владимира Путина, который годами убеждал как россиян, так и международную аудиторию в неизбежности победы России.

Аналитик ISW Кристина Гарвард объяснила CNN, что российская стратегия переговоров в значительной степени базировалась на попытке убедить Запад в бесперспективности поддержки Украины.

Этот нарратив всегда был ложным, учитывая крайне медленные темпы продвижения РФ, которые оплачивались большими потерями. Однако эта стратегия Кремля все же нанесла определенный ущерб Украине, пишет CNN, ссылаясь на заявления Трампа об отсутствии "карт" у Зеленского.

"Вся предпосылка переговорной тактики Путина заключается в использовании этой когнитивной войны, чтобы убедить Запад, что нет смысла поддерживать Украину, и что они должны просто подтолкнуть Украину к уступке всем требованиям России", – сказала Гарвард. По ее словам, нынешняя ситуация разрушает этот нарратив.

Среди главных причин изменения ситуации на фронте издание называет преимущество Украины в сфере беспилотников. Если раньше Киев делал ставку преимущественно на удары по передовой и дальние атаки вглубь России, то теперь украинские силы активно атакуют логистику РФ на средней дистанции – склады, командные пункты и системы ПВО.

По словам собеседников издания, фронт настолько насыщен дронами, что любое передвижение стало чрезвычайно опасным для обеих сторон. Но именно для России это создает большую проблему, поскольку ее войска больше не могут медленно продвигаться вперед, как это было раньше.

Отдельное внимание авторы материала уделяют ситуации внутри России. Как отмечает CNN, война становится все менее популярной среди россиян из-за экономических проблем, перебоев с интернетом и регулярных украинских ударов по объектам в тылу РФ.

"Успехи Киева были и раньше – такие как крупное контрнаступление летом и осенью 2022 года или вторжение в Курскую область России – но они не выиграли войну для Украины. Пока что Украина, возможно, и не выиграет, но она проигрывает гораздо меньше, чем Россия", – резюмируют авторы публикации.

