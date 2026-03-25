Если Россия развернет станции управления БПЛА в Беларуси, с железнодорожной веткой в Варшаву можно прощаться, – Луценко

Военный убежден, что украинская ПВО потенциально способна сбивать 100% дронов.

Накануне Россия атаковала территорию Украины почти тысячей ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов. Эта атака была нетипичной как с точки зрения количества вражеских воздушных целей, так и времени удара. О том, почему атака была именно такой и что это может означать в контексте будущих ударов, УНИАН поговорил с Игорем Луценко, командиром подразделений операторов беспилотников, основателем Центра поддержки аэроразведки.

За сутки было задействовано почти тысяча дронов. Это разовая акция или признак новой тактики России, которая станет регулярной? И что позволило России выйти на такие масштабы?

Это не то что новая тактика, это просто другая тактика. Есть две тактики. Первая – это наносить удары "Шахедами" из соображений военной целесообразности. А другая тактика – с целью поразить украинскую и российскую общественности. И это, конечно, было второе. Потому что способ применения этих "Шахедов" был очень болезненным для самих "Шахедов". Запускать дроны в больших количествах днем – это значит терять их с гораздо большим процентом, чем когда это делается ночью. Ночью их сложнее обнаружить.

Поэтому это была военно-идеологическая акция, а не чисто военная. Ее можно связывать с довольно мощным ударом по Прибалтике. И если это действительно так, а скорее всего это все-таки связано, то это сигнал о том, что мы на правильном пути. И то, что сегодня мы снова туда прилетели, – это очень правильно.

Больше всего на пропагандистско-военный характер указывает то, что ударили по центру Львова, по другим областным центрам. Какой военный смысл? Никакого. У россиян есть основания сейчас проводить с помощью дронов яркие акции и показывать их своим гражданам.

Вы упомянули о том, что атака была в дневное время. Раньше россияне атаковали дронами преимущественно ночью. С чем это связано? Это для того, чтобы обескровить нашу ПВО такими волнами дронов?

Мне кажется, большая часть залетела ночью. Но то, что они продолжили запускать и днем, означает, что у них просто ограниченные возможности по запуску. То есть, если бы я запускал, я запускал бы все тысячу одновременно ночью. Вместо этого – несколько волн ночью и затем несколько волн днем. Это означает, что у них ограниченное количество расчетов, способных запускать дроны.

Способна ли украинская ПВО эффективно противодействовать таким массовым атакам, или придется менять подход?

Я думаю, что потенциально она способна сбивать 100% дронов. Вопрос лишь в том, что сейчас нужно заставить государство помогать нашей ПВО. Нужно размещать ПВО-оборудование на определенных очень выгодных позициях в тылу. Мы сейчас не можем поставить наш радар там, где нам нравится.

По градации все должно работать. Первое – это самые простые дроны-перехватчики, затем – более дорогие дроны-перехватчики, потом уже армейская авиация должна включаться. Самая первая проблема – в нормальном радиогоризонте. Надо правильно ставить радар. Во Второй мировой для ПВО строились специальные башни. У нас за четыре года никто не смог построить ни одной башни. Вокруг Москвы куча башен, куча насыпей. Мобильные огневые группы здесь уже никакой роли не играют.

Но мы способны противостоять тысяче дронов сейчас?

Способны. С этим нет проблем. Просто разместите эти точки, где мы можем сбивать, разместите нормально радары.

Возможны ли регулярные налеты 1000+ дронов?

Я думаю, что они будут к этому стремиться. Ничего нереального я в этом не вижу. Я всегда говорил, что нам нужно быть к этому готовыми. Далее они будут пытаться только наращивать. Сколько бы у них денег ни было, на это у них денег хватит.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия в Беларуси. Может ли это реально усилить возможности России по управлению дронами или наведении атак на Украину?

Конечно, это очень сильно усиливает. Я думаю, что та железнодорожная ветка, которая идет на Варшаву, то есть на запад, вдоль Варшавской трассы, уже фактически может быть для нас закрытой. Потому что там слишком близко к Беларуси. А в Беларуси они могут ставить различные ретрансляторы и просто "Шахедами" как FPV охотиться за нашими поездами. Второй этап – это подготовиться грузовикам.

Видите ли вы признаки того, что Россия переходит к стратегии дронового истощения, когда главная ставка уже не на ракеты, а на массу дешевых беспилотников?

Нет, у них просто проблемы с ракетами, им "Цирконы" разбили пусковые установки. Поэтому здесь меньше ракет полетело, а больше дронов. А серьезно нам угрожают именно ракеты. Потому что мы с дронами рано или поздно все же будем лучше и лучше справляться, и технология "шахедов" в нынешней форме точно уже не будет нам настолько угрожать. Но перебить мосты, перебить наши электростанции – это ракеты. Противоракетная оборона – это сложная история.

Какова у нас сейчас ситуация с системой противодействия "Шахедам"? Недавно поступали сообщения о наших успехах в этом направлении. Но российские дроны долетели до западной части Украины, чего давно не было. То есть есть какая-то проблема с нашей стороны? Или это новые подходы россиян, к которым мы еще не адаптировались?

Нет, просто в этот день они решили запустить дроны на запад. Вот и все.

Может ли все это быть связано с отъездом 200 украинских специалистов на Ближний Восток?

Нет, это никоим образом не связано. Проблема не в количестве специалистов, а в восстановлении системы. Где наши башни противовоздушной обороны? Где наши радары, которые стоят так, как вокруг Москвы они стоят на специальных устройствах, на специальных насыпях и так далее? Всего этого нет. Мы считаем, что это проблемы военных.

справка Игорь Луценко военнослужащий Игорь Луценко – военнослужащий, аэроразведчик, писатель, основатель и редактор интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Народный депутат 8-го созыва, избранный по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). В 2015 году основал Центр поддержки аэроразведки. С 24 февраля 2022 года – служит в ВСУ, аэроразведчик 72 ОМБР, с 2023 года – инструктор боевого отряда 190 учебного центра.

