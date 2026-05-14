Китай заявил, что американские установки Typhon угрожают Тайваньскому проливу

В Пекине считают размещение Typhon на Филиппинах угрозой региональной безопасности.

Первый боевой запуск американской крылатой ракеты Tomahawk с комплекса Typhon, размещённого на Филиппинах, вызвал резкую реакцию в Китае. Китайские военные эксперты назвали произошедшее "самой серьёзной провокацией США" в Южно-Китайском море за последние годы, пишет South China Morning Post.

Пуск состоялся 5 мая в рамках американо-филиппинских учений Balikatan. Ракета была запущена с острова Лусон – именно там с 2024 года размещён мобильный ракетный комплекс Typhon производства Lockheed Martin. Система способна применять как крылатые ракеты Tomahawk, так и зенитные SM-6 с дальностью поражения от 500 до 2000 километров, пишет издание.

В Пекине считают, что размещение комплекса создаёт прямую угрозу для Китая и Тайваньского пролива. Военный аналитик Сун Чжунпин заявил, что направление полёта ракеты во время испытаний указывало именно в сторону Тайваня. По его словам, Вашингтон таким образом демонстрирует готовность использовать Филиппины как передовой плацдарм для давления на КНР.

Видео дня

Китайские наблюдатели также отмечают, что это был первый полноценный боевой пуск с комплекса Typhon после его переброски в регион два года назад. Ранее американские и филиппинские военные ограничивались лишь тренировками по развёртыванию системы в условиях тропического климата.

На фоне испытаний в китайских экспертных кругах уже звучат призывы усилить системы противовоздушной обороны, а также ускорить развитие ударных малозаметных беспилотников. В Пекине считают, что действия США подталкивают ситуацию в регионе к дальнейшей милитаризации.

Последние заявления Китая

Накануне, во время визита в Китай президента США Дональда Трампа, Си Цзиньпин предупреждил, что Тайвань может привести к "столкновениям" между сверхдержавами. Это заявление прозвучало как гром среди ясного неба в тщательно спланированном мире политики Коммунистической партии. Заявление Си стало его самым резким высказыванием на эту тему за последние десятилетия.

Вас также могут заинтересовать новости: