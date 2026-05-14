Китай заявил, что американские установки Typhon угрожают Тайваньскому проливу

Первый боевой запуск американской крылатой ракеты Tomahawk с комплекса Typhon, размещённого на Филиппинах, вызвал резкую реакцию в Китае. Китайские военные эксперты назвали произошедшее "самой серьёзной провокацией США" в Южно-Китайском море за последние годы, пишет South China Morning Post.
Пуск состоялся 5 мая в рамках американо-филиппинских учений Balikatan. Ракета была запущена с острова Лусон – именно там с 2024 года размещён мобильный ракетный комплекс Typhon производства Lockheed Martin. Система способна применять как крылатые ракеты Tomahawk, так и зенитные SM-6 с дальностью поражения от 500 до 2000 километров, пишет издание.
В Пекине считают, что размещение комплекса создаёт прямую угрозу для Китая и Тайваньского пролива. Военный аналитик Сун Чжунпин заявил, что направление полёта ракеты во время испытаний указывало именно в сторону Тайваня. По его словам, Вашингтон таким образом демонстрирует готовность использовать Филиппины как передовой плацдарм для давления на КНР.
Китайские наблюдатели также отмечают, что это был первый полноценный боевой пуск с комплекса Typhon после его переброски в регион два года назад. Ранее американские и филиппинские военные ограничивались лишь тренировками по развёртыванию системы в условиях тропического климата.
На фоне испытаний в китайских экспертных кругах уже звучат призывы усилить системы противовоздушной обороны, а также ускорить развитие ударных малозаметных беспилотников. В Пекине считают, что действия США подталкивают ситуацию в регионе к дальнейшей милитаризации.
Последние заявления Китая
Накануне, во время визита в Китай президента США Дональда Трампа, Си Цзиньпин предупреждил, что Тайвань может привести к "столкновениям" между сверхдержавами. Это заявление прозвучало как гром среди ясного неба в тщательно спланированном мире политики Коммунистической партии. Заявление Си стало его самым резким высказыванием на эту тему за последние десятилетия.