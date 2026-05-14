Еще больше денег на войну: цена на российскую нефть обновила рекорд за более чем два года

Цена российской нефти в рублях была бы ещё выше, если бы не укрепление национальной валюты оккупантов.

Стоимость российской нефти марки Urals в мае выросла до самого высокого уровня с октября 2023 года из-за подорожания "черного золота" в результате войны на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

По данным налоговой службы РФ, в мае Министерство финансов страны-агрессора будет рассчитывать налоги для нефтедобывающих компаний, исходя из средней цены на нефть марки Urals в 94,87 доллара за баррель и курса 76,9 рубля за доллар.

Таким образом, налоговая цена нефти марки Urals в мае составит 7 300 рублей за баррель, "что на 18% больше, чем в предыдущем месяце, и на 60% больше, чем год назад". Рост налоговой цены российской нефти означает, что казна Кремля получит больше нефтяных доходов. Издание отмечает, что цена российской нефти в рублях была бы еще выше, если бы не укрепление национальной валюты оккупантов, добавляя, что крепкий рубль бьет по нефтяным доходам.

Видео дня

"В этом месяце российская валюта достигла самого высокого уровня по отношению к доллару с февраля 2023 года, что означает, что укрепление рубля может уменьшить сверхприбыли Кремля от нефти после мая", – подчеркивают журналисты.

В то же время издание обращает внимание, что чистые доходы России от энергосектора в мае также будут зависеть от того, сколько российское правительство выплатит субсидий, направленных на поддержку нефтеперерабатывающей промышленности страны.

Bloomberg объясняет, что в апреле из-за скачка цен на нефть государственные выплаты российским энергетическим компаниям достигли 359 млрд рублей, или около 4,8 млрд долларов – самый высокий показатель за последние два года.

Война на Ближнем Востоке и нефтяные доходы РФ

С началом войны на Ближнем Востоке цены на российскую нефть существенно выросли, а скидки уменьшились. В конце марта нефть марки Urals, поставляемая в Индию, подорожала до более 120 долларов за баррель и даже торговалась дороже Brent. На этом фоне, по данным СМИ, РФ отказалась от планов существенно сокращать бюджетные расходы и может даже увеличить расходы на российско-украинскую войну.

В то же время в начале мая впервые за время войны на Ближнем Востоке скидки на российскую нефть выросли. Это произошло примерно за неделю до истечения срока действия разрешения США на покупку подсанкционной российской нефти. К тому же стоимость российской нефти в портах постепенно снижается.

Вас также могут заинтересовать новости: