Почему коробки iPhone так сложно открыть: это не дефект, а часть плана Apple

Apple еще во времена Джобса придумала тщательно упаковывать свои гаджеты для удовольствия пользователя.

Apple специально делает коробки iPhone неудобными для быстрого открытия – и дело вовсе не в конструкции или ошибках при производстве. Как выяснили журналисты BGR, компания десятилетиями превращает распаковку смартфона в часть фирменного пользовательского опыта.

Все, кто когда-либо распаковывал новый iPhone, замечал, что крышка коробки снимается очень туго. После удаления защитных пломб верхняя часть упаковки буквально сползает вниз с заметным сопротивлением. Это происходит из-за почти идеального прилегания двух половин коробки и минимальных зазоров между ними.

Сооснователь Apple Стив Джобс еще много лет назад объяснял, что компания придумала тщательно упаковывать свои гаджеты для удовольствия людей. По его словам, первые секунды знакомства с устройством должны сразу создавать ощущение дорогого и премиального продукта.

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв также неоднократно рассказывал, что компания уделяла огромное внимание именно моменту распаковки. По его словам, упаковка должна создавать эмоции и ощущение особенного продукта. В компании сравнивают этот процесс с театром, где каждая деталь помогает сформировать впечатление от устройства.

Эксперты по дизайну подтверждают, что медленное открытие коробки усиливает чувство предвкушения. Пользователя буквально заставляют замедлиться перед тем, как взять смартфон в руки.

При этом сама упаковка iPhone заметно изменилась за последние годы. Начиная с серии iPhone 12 производитель убрал из коробки зарядный адаптер и EarPods, объяснив это экологическими инициативами. Благодаря этому Apple смогла уменьшить размеры упаковки и снизить объем выбросов углерода при транспортировке устройств.

Позже Apple отказалась от пластиковой пленки на коробках, а упаковка iPhone 16 и 17 стала практически полностью волоконной и частично изготовленной из переработанных материалов. Несмотря на все изменения, главный элемент остался прежним – фирменный "медленный" процесс открытия коробки, который Apple считает частью премиального опыта использования iPhone.

Ранее инсайдеры раскрыли дизайн iPhone 20 с "микро-изогнутым" экраном. Такой экран визуально сделает устройство почти полностью "безрамочным", создавая эффект цельного стекла – идея, которую когда-то продвигал Стив Джобс.

Этой осенью главным анонсом от Apple станет складной iPhone с полностью гладким экраном без заметной складки на месте изгиба. По разным оценкам, устройство может стоить от 2000 до 2400 долларов.

