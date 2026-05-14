Живописный уголок Европы скрывает страшную силу глубоко под землей, - ученые

Хотя исследователи не видят непосредственной опасности сегодня, новые факты встревожили многих.

Тоскана – живописный регион в центральной Италии, известный своими виноградниками, кухней и средневековыми городами. Но под изумрудными холмами сонной итальянской провинции скрывается гигантский резервуар горячей магмы объемом около 6 тысяч кубических километров.

Как пишет издание EcoNews, по масштабам это образование можно сравнить с магматической системой под знаменитой Йеллоустонской кальдерой в США. В то же время исследователи подчеркивают: открытие не означает, что завтра колыбель европейского Возрождения превратится в активный супервулкан.

Швейцарско-итальянская группа исследователей обнаружила огромную зону горячей и частично расплавленной породы под геотермальными районами Лардерелло и Монте-Амиата в Тоскане. Магма залегает на глубине примерно от 8 до 14 километров.

Авторы исследования обращают внимание, что самой большой неожиданностью стали не только масштабы резервуара, но и то, насколько хорошо он был скрыт. По словам ученых, исследование показывает, что огромные массы расплавленной породы могут существовать даже там, где на поверхности нет очевидных вулканических кратеров.

Несмотря на громкие заголовки о "гигантском море магмы", ученые призывают не драматизировать ситуацию. В публикации подчеркивается, что большая часть магмы никогда не достигает поверхности. Часто она годами или даже тысячелетиями постепенно остывает глубоко под землей.

Исследователи также отмечают, что крупные магматические системы обычно не представляют собой озера жидкой лавы. Чаще всего это так называемая "магматическая каша" – смесь кристаллов и частично расплавленного вещества, которая не может быстро продвигаться к поверхности.

"Система на данный момент не представляет угрозы", – подчеркивают авторы исследования, объясняя это значительной глубиной расположения магмы.

