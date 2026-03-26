США официально сняли санкции против одного из главных промышленных предприятий Беларуси

"Беларуськалий" – один из крупнейших мировых производителей минеральных калийных удобрений.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США официально сняло санкции против "Беларуськалия" и связанных с ним структур – Белорусской калийной компании и украинского ООО "Агророзквит". Соответствующая информация была опубликована на сайте OFAC.

Снятие санкций произошло после освобождения Александром Лукашенко политических заключенных. Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси помиловал 250 политических заключенных, "осужденных за преступления экстремистской направленности".

Калийная соль – один из главных экспортных продуктов Беларуси и наиболее значимый минеральный ресурс страны. Государственная компания "Беларуськалий", вместе с российским "Уралкалием" и двумя американскими компаниями, входит в число крупнейших мировых поставщиков калийной соли.

После введения США санкций против "Беларуськалия" в 2021 году Минск перенаправил продажу калийных удобрений через Россию, что усилило экономическую зависимость Лукашенко от Кремля.

В 2022 году из-за вторжения России в Украину Канада, Европейский Союз и Швейцария ввели санкции против "Беларуськалия" и "Беларуской калийной компании". В январе 2023 года "Беларускалий" попал в санкционный список Украины.

В августе 2024 года Белорусский следственный центр, Белсат, "Схемы", Киберпартизан и OCCRP опубликовали расследование, в котором говорится, что для обхода санкций против "Беларуськалия" используется кипрская компания, связанная с окружением белорусского государственного деятеля Виктора Шеймана.

Ранее США объявили о частичной отмене санкций против Беларуси. Сообщалось, что санкции будут отменены в отношении нескольких белорусских банков и компаний-производителей калийных удобрений. Американцы пообещали, что отмена санкций будет быстрой.

А еще раньше Министерство финансов США смягчило санкции против России. 13 марта стало известно, что Вашингтон временно разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов на фоне блокирования Ормузского пролива Ираном. Это сделали для того, чтобы "увеличить глобальный объем существующих поставок".

Вас также могут заинтересовать новости: