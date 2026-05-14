'Такого в мире ещё не было': Флэш назвал основные особенности массированного удара РФ

По словам советника министра, этой ночью оккупанты цинично повторно наносили удары баллистическими ракетами по тем же местам.

Во время массированной атаки ночью 14 мая российские захватчики пытались поражать объекты критической инфраструктуры, железные дороги и логистику. От ударов пострадали жилые дома и гражданские предприятия. Об этом специалист по вопросам РЭБ и связи, советник министра обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов сообщил в Telegram.

Он констатировал, что мы пережили одну из самых тяжелых атак за последнее время, и рассказал об основных ее особенностях. Во-первых, отметил он, Украине удалось успешно выдержать попытку перегрузить ПВО ударными БПЛА.

"Более 1500 в сутки. Такого в мире еще не было", – сказал Флэш.

Во-вторых, было сбито и обезврежено 95% БПЛА. Советник министра назвал это "фантастическим результатом".

"Низкий поклон всем военным всех родов войск и ДФТГ, которые защищали нас", – обратился он.

В-третьих, перехватчики сбили около 30% всех БПЛА, и "это ощутимый процент, который продолжает расти", подчеркнул специалист. В-четвертых, сообщил он, в этой атаке процент реактивных "Шахедов" и "Шахедов" с управлением был небольшим.

"Очевидно, враг рассчитывал на массовое применение обычных "Шахедов", – добавил Флэш.

В-пятых, сказал он, беды наделали ракеты, особенно в Киеве, ведь есть попадания в жилые дома и на территории гражданских предприятий.

"Мы не публикуем такую информацию, но противник уже сегодня все увидит сам на спутниковых снимках. Особенно циничными были повторные удары баллистическими ракетами по тем же местам через несколько часов. Так враг пытался убить спасателей, работающих на местах", – подчеркнул Бескрестнов.

В-шестых, добавил он, целью атаки были объекты критической инфраструктуры, "Укрзализныця" и логистика.

Атака 13-14 мая

Как сообщал УНИАН, в целом в ходе нескольких волн массированных атак 13 и 14 мая российские захватчики использовали 1567 дронов и 56 ракет различных типов. При этом процент сбитых дронов составил 94%, ракет – 73%.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Силам обороны и специальным службам подготовить варианты возможного реагирования Украины на самую массированную российскую воздушную атаку.

