На вооружении Украины заметили китайский ПЗРК, и это небольшая сенсация, – СМИ

Китай подчеркивает свой нейтралитет в этой войне и до сих пор не поставлял боевое оружие даже россиянам.

ВСУ начали использовать переносные зенитно-ракетные комплексы FN-16 китайского производства. На это неанонсированное событие обратили внимание аналитики англоязычного издания Defence-Blog.

Накануне пресс-служба 160-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины опубликовала небольшой фоторепортаж о работе ее зенитно-ракетного подразделения. Текст, сопровождавший публикацию, не содержал ничего сенсационного. В отличие от самих фотографий. На снимках эксперты заметили китайский ПЗРК FN-16 в руках украинских бойцов.

Как отмечает Defence-Blog, FN-16 – это экспортный вариант китайского ПЗРК QW-2, который, в свою очередь, является копией советского комплекса "Игла". Ракета этого комплекса имеет инфракрасную головку самонаведения и предназначена для поражения самолетов и вертолетов на малой высоте. Как и другие ПЗРК своего класса, FN-16 дает пехотным подразделениям возможность бороться с воздушными угрозами собственными силами без привлечения мобильных зенитно-ракетных комплексов.

Видео дня

Как именно FN-16 попал в Украину, пока остается неясным, ведь Китай ранее прямо заявлял, что не будет поставлять оружие ни одной из сторон конфликта. Тем более, что Пекин явно поддерживает Россию.

Аналитики отмечают, что этот ПЗРК активно поставляется на экспорт во многие страны Азии и Африки. Некоторые собеседники издания предполагают, что FN-16 могли быть частью военных поставок из Ирана в Йемен. Ранее США уже подтверждали, что они перехватили несколько таких грузов с оружием и затем передали их Украине.

Однако эта версия остается неподтвержденной, а другие пути передачи тоже остаются возможными.

"Оружие китайского производства широко распространяется через посредников и конфискации во время конфликтов на различных театрах военных действий, и само по себе появление техники китайского происхождения в зоне конфликта не свидетельствует о наличии поставок из Пекина", – подчеркнули в Defence-Blog.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, Великобритания анонсировала срочные поставки систем ПВО в Украину из-за сегодняшней атаки России. В Лондоне назвали "шокирующими" события последних суток.

Также мы писали, что украинские дроны с ИИ "душат" российскую логистику в глубоком тылу. Это уже прямо сказывается на ситуации на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: