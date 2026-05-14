В этом сезоне особенно актуальными будут семь фасонов платьев.

Летом, особенно в жару, хочется одеваться не только модно, но и удобно - чтобы наряд не сковывал движений, а ткань "дышала". Именно поэтому важно обращать внимание не только на фасон, но и на материал. Рассказываем, какие модные платья 2026 подчеркнут достоинства фигуры, скроют недостатки и заставят окружающих восхищенно оборачиваться вам вслед.

Модные платья 2026 на каждый день - что купить летом

Часто бывает так, что даже если купить хорошее дорогое платье в приличном магазине, оно все равно смотрится как-то дешево. Причин тому может быть несколько - как минимум, неудачный крой или ткань, которые вам не подходят. Стилисты говорят, что модные летние платья в этом году не обязательно должны стоить целое состояние - иногда весьма бюджетный образ выглядит так, как будто его создавал звездный стилист. Рассмотрим, какие платья будут в моде в 2026 году и какой фасон можно выбрать для себя.

Льняное платье

Видео дня

Первый вариант, который оказался на модном Олимпе в этом сезоне - платье прямого кроя из натурального материала. Уже давно такой фасон воспринимают как old money не только из-за элегантного кроя. Дело также в том, что натуральные ткани всегда в приоритете перед синтетикой, к тому же, подобная модель подходит абсолютно всем, даже если сочетать ее с бюджетной обувью и аксессуарами. Наиболее предпочтительные оттенки - молочный, бежевый, светло-серый, песочный и белый. Также возможны цветные варианты, но в приглушенных, пастельных, тонах.

Платье-рубашка

Еще один модный фасон лета 2026. Уже несколько лет модель сохраняет свое место в рейтингах, потому что она выглядит просто, элегантно и изящно вне зависимости от стоимости самого платья. Вы можете приобрести однотонное платье или выбрать фасон с вертикальными линиями - в любом случае, силуэт станет более "собранным". Опять же, если захотите приобрести себе платье-рубашку, берите те, что сделаны из натуральных тканей - льна, хлопка, плотной вискозы, и обязательно - модели свободного кроя, не приталенные.

Платье-комбинация

Такие модные платья 2026 уже стали частью гардероба, его самостоятельной единицей. Лучший вариант - модель из плотной вискозы, матового сатина или струящейся ткани. Ни в коем случае не стоит для повседневной носки покупать прозрачные платья-комбинации - рискуете выглядеть вульгарно и удешевить образ. Хорошим выбором станут модели пастельных оттенков в длине миди.

А-силуэт

Платье А-силуэта всегда выглядит благородно на любой фигуре, особенно если правильно его стилизовать. Подобный крой способен скрыть нюансы фигуры и подчеркнуть ее достоинства, сделать образ более женственным и легким. Идеальный вариант - однотонное платье или то, что выполнено в минималистичном дизайне.

Белое хлопковое платье

Вечная классика, которая подходит всем, но только если это платье сшито из плотного хлопка, не имеет "лишнего" декора и хорошо "сидит" на фигуре. Слишком тонкие ткани, а также кружева и рюши уже не нужны - они отошли в прошлое и теперь выглядят неактуально. Модель свободного кроя в длине миди - шикарный выбор для лета.

Платье с драпировкой

Драпировка все еще остается в моде, но в грядущем сезоне она будет выглядеть иначе. Стилисты предлагают модели с мягкими складками и плавными линиями - именно они стали хитом 2026 года. Фасон с драпировкой придаст образу больше мягкости и женственности, не требуя сложных аксессуаров. Такая модель сама по себе выглядит дорого, даже если вы сочетаете платье с обычными сандалиями, босоножками и сумкой с минималистичным дизайном.

Платье с запахом

Седьмой моделью, завоевавшей место на модном Олимпе в этом году, стало платье с запахом. Часто девушки считают, что такие фасоны выглядят слишком "строгими", но это не так. Если подобрать модель из натуральной ткани и ту, что хорошо "сидит" по фигуре, вы увидите, что силуэт стал намного стройнее и изящнее. Платья с запахом - это еще один вариант стиля old money, который сейчас особенно актуален.

Вас также могут заинтересовать новости: