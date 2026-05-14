Как понять, что вас любят по-настоящему: 2 неожиданных признака

Для многих эти признаки могут показаться откровенно непривлекательными.

Американский психолог Марк Треверс назвал неожиданные признаки настоящей любви в отношениях. В своей статье для Forbes он отметил, что в реальных отношениях любовь далека от гламура.

"Она скрывается за привычками и мелкими психологическими изменениями, которые пары перестают замечать со временем. Однако, поскольку мы привыкли ассоциировать любовь с роскошью, эти маленькие признаки легко упустить из виду", - объяснил психолог.

Ссылаясь на исследования, Треверс добавил, что некоторые из самых сильных признаков любви на первый взгляд совсем не выглядят романтично, и вообще - могут показаться откровенно непривлекательными.

Видео дня

И вот какие два самых неожиданных признака того, что ваш партнер действительно вас любит, назвал психолог:

Раздражение. В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале Social Psychological and Personality Science, ученые обнаружили, что определенная форма негативного общения (называемая "негативно-прямым общением") на самом деле была связана с более высоким качеством отношений и более сильным восприятием приверженности партнера с течением времени. Так что, обычное раздражение - то, что показывает желание улучшить ситуацию - может быть свидетельством эмоциональной вовлеченности.

Забывчивость. В известном исследовании 1991 года, опубликованном в Journal of Personality and Social Psychology, ученые изучали, как функционирует память в романтических отношениях. Они обнаружили, что близкие пары вырабатывают свою собственную внутреннюю систему распределения информации. И по сути данное исследование перевернуло понимание повседневной забывчивости в отношениях. Случайная забывчивость может сигнализировать о чём-то неожиданно приятном: психологической зависимости.

Напомним, ранее психолог объяснил, почему любовь сводит с ума.

Вас также могут заинтересовать новости: