Удар по Киеву: число погибших значительно возросло, – ГСЧС

Число погибших в результате массированного российского обстрела Киева возросло до 12 человек. Об этом сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"До 12 человек возросло число погибших в результате российского удара по Киеву, из них 2 ребенка", – говорится в сообщении.
В то же время поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Дарницком районе, куда попала российская ракета, продолжаются.
На месте работают психологи, 3 кинологические расчета ГСЧС. Всего – 170 спасателей, 51 единица техники.
Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, также среди погибших 15-летняя девушка. Кроме того, 57 человек пострадали. В настоящее время 27 из них находятся в стационарах столичных больниц.
Как сообщал УНИАН, в Киеве в результате российской атаки разрушен подъезд многоэтажки в Дарницком районе. Сообщалось, что среди погибших была 12-летняя девочка.
Также российские захватчики особенно цинично наносили повторные удары баллистическим оружием по тем же местам через несколько часов. Враг пытался убить спасателей, работающих на местах.