Удар по Киеву: число погибших значительно возросло, – ГСЧС

Среди погибших – двое детей.

Число погибших в результате массированного российского обстрела Киева возросло до 12 человек. Об этом сообщает в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"До 12 человек возросло число погибших в результате российского удара по Киеву, из них 2 ребенка", – говорится в сообщении.

В то же время поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Дарницком районе, куда попала российская ракета, продолжаются.

Видео дня

На месте работают психологи, 3 кинологические расчета ГСЧС. Всего – 170 спасателей, 51 единица техники.

Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, также среди погибших 15-летняя девушка. Кроме того, 57 человек пострадали. В настоящее время 27 из них находятся в стационарах столичных больниц.

Российский удар по Киеву

Как сообщал УНИАН, в Киеве в результате российской атаки разрушен подъезд многоэтажки в Дарницком районе. Сообщалось, что среди погибших была 12-летняя девочка.

Также российские захватчики особенно цинично наносили повторные удары баллистическим оружием по тем же местам через несколько часов. Враг пытался убить спасателей, работающих на местах.

Вас также могут заинтересовать новости: