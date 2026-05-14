Самолет на солнечной энергии, облетевший планету, завершил свою историю аварией в США

Амбициозный полет над океаном оказался последним.

Легендарный самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 потерпел крушение у побережья Штатов, сообщает издание Gizmodo.

Как отмечается в отчете Национального совета по безопасности на транспорте США, инцидент произошел еще 4 мая во время автономного тестового полета над Мексиканским заливом.

Экспериментальный аппарат, ранее совершивший историческое кругосветное путешествие, внезапно потерял мощность. По имеющимся данным, в результате падения самолета никто не пострадал, поскольку полет проходил в беспилотном режиме.

История этого самолета началась в 2015 году, когда швейцарцы Бертран Пиккар и Андре Боршберг создали его, чтобы доказать возможности чистой энергии. Гигант с размахом крыльев 70 метров весил чуть больше двух тонн и был покрыт тысячами солнечных элементов. По мнению разработчиков, это был настоящий технологический флагман.

Однако в 2019 году судьба проекта изменилась: Solar Impulse 2 продали компании Skydweller Aero. Новые владельцы превратили символ экологии в военный дрон для наблюдения. Во время последнего вылета из аэропорта в Миссисипи произошла "катастрофическая потеря электроэнергии", и самолет был полностью уничтожен при ударе о воду.

Создатели самолета не скрывают своего отчаяния из-за случившегося.

"Мы узнали через социальные сети об аварии солнечного дрона Skydweller. Команда Solar Impulse опечалена потерей важного технологического флагмана", – написали Пиккар и Боршберг.

Планировалось, что после завершения испытаний аппарат станет экспонатом в Швейцарском музее транспорта. Однако теперь наследие Solar Impulse 2 будет жить только в истории авиации.

Ранее УНИАН писал, что проект стартовал в 2015 году из Абу-Даби и длился более года, охватив несколько континентов и десятки тысяч километров. Во время маршрута самолет преодолевал сложные этапы, включая перелеты над океанами, используя только солнечную энергию, накопленную в батареях. В 2016 году он успешно вернулся к месту старта, доказав возможность полетов на возобновляемой энергии. Опубликованы фото и видео.

