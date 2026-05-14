Instagram запустил Instants – что это за функция и почему пользователи уже жалуются

Нововведення розраховане на швидкі знімки "тут і зараз" у дусі Snapchat та BeReal.

Instagram объявил о глобальном запуске функции Instants – публикации фото без обработки, которые исчезают после просмотра. Нововведение рассчитано на быстрые снимки "здесь и сейчас" в духе Snapchat и BeReal.

Instants находятся в разделе личных сообщений Instagram. Такие снимки не публикуются в профиле – их могут посмотреть близкие друзья и подписчики в "директе". При этом снимки нельзя редактировать: разрешается только добавить подпись перед отправкой.

Главная особенность функции – "одноразовый" формат. Снимок исчезает сразу после просмотра и доступен максимум 24 часа. Instagram также заявляет, что получатели не смогут делать скриншоты или запись экрана таких фото.

У пользователей, выложивших Instants, эти снимки сохраняются в "Архиве" в течение года.

Несмотря на идею живого общения, нововведение уже вызвало волну критики. Портал The Independent отмечает, что пользователи жалуются на случайно отправленные селфи и непонятный интерфейс. Поскольку кнопка Instants встроена в раздел Direct и визуально похожа на обычную камеру, ее легко нажать по привычке.

Кроме того, многие критикуют Meta за очередное копирование чужих идей. Пользователи отмечают, что концепция Instants очень похожа на сочетание функции BeReal и Snapchat, хотя их популярность уже давно пошла на спад.

В то же время Instagram убирает по настоящему полезные функции. Ранее на этой неделе соцсеть втихую отключила сквозное шифрование в чатах. Теперь Meta может получить полный доступ к содержимому сообщений, включая изображения, видео и голосовые заметки.

Ранее в сети "всплыло" засекреченные исследование Meta о вреде соцсетей на психику. В 2020 году специалисты Meta выяснили, что без Facebook и Instagram люди чувствуют себя лучше, но публиковать данные исследования не стала.

УНИАН писал, что технологические миллиардеры готовятся к судному дню и массово строят бункеры. Так, глава Meta Марк Цукерберг еще с 2014 года строит подземный комплекс площадью 1400 акров на гавайском острове Кауаи.

