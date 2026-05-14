Сенатор Грэм объяснил, как Китай может закончить войну в Украине

Китайский лидер Си Цзиньпин способен прекратить войны в Украине и Иране одним телефонным звонком благодаря тому, что он остается главным покупателем российской нефти и газа. Об этом сенатор Линдси Грэм заявил в эфире Fox News.

По его словам, Китай пока остается главным покупателем российской нефти и газа, что позволяет поддерживать режим президента РФ Владимира Путина. Также Грэм отметил, что Пекин выкупает 90% иранской нефти.

Сенатор утверждает, что если бы Китай прекратил эти закупки, Иран "вылетел бы из бизнеса". Именно поэтому Пекин имеет возможность завершить оба конфликта, если изъявит такое желание.

"Мое послание президенту Трампу - мы вас поддерживаем. И если Китай продолжит это делать, при этом не заплатив цену за дестабилизацию мира, тогда мы сделаем огромную ошибку", - заявил Грэм.

Сенатор также рассказал, что подготовил законопроект, который позволит ввести тарифы против Китая за покупку российской нефти и газа.

Секретарь Совета безопасности РФ, бывший министр обороны Сергей Шойгу заявил, что устойчивый мир в Украине возможен только при условии "устранения всех первопричин конфликта".

По его словам, для достижения мира Украина якобы "должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам".

