Ядерные угрозы Москвы становятся менее убедительными, – эксперт

Россия теряет технологическое преимущество и компенсирует это угрозами.

Испытания российской межконтинентальной ракеты "Сармат", которую в НАТО называют "Сатана II", подаются Кремлём как доказательство стратегического превосходства. Однако, по мнению автора, за этой демонстрацией скрывается противоположная реальность – нарастающее ощущение технических проблем, военных провалов и ослабления позиций России. Об этом пишет бывший военный британской армии, аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для издания The Telegraph.

Автор отмечает, что заявления Владимира Путина о дальности полёта ракеты, её "неуязвимости" и способности обходить любые системы ПРО в значительной степени рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Их цель – поддержать образ сильного лидера на фоне затяжной войны и растущих потерь.

При этом программа "Сармат" сталкивалась с задержками и неудачными испытаниями. Отдельные тесты, по сообщениям, завершались провалом уже на ранних этапах запуска. Технически ракета остаётся сложной системой, но её реальная надёжность вызывает вопросы.

Автор также подчёркивает, что ключевые "гиперзвуковые" компоненты российской военной доктрины, включая "Кинжал" и "Циркон", ранее уже демонстрировали уязвимость перед западными системами ПВО, включая Patriot. Это, по мнению аналитика, снижает убедительность заявлений Москвы о "неуязвимом оружии".

На этом фоне российская стратегия всё больше опирается на устаревшие советские разработки и громкую риторику, тогда как Украина и её союзники демонстрируют технологическую гибкость и быстрое развитие новых систем вооружений, особенно в сфере беспилотников.

Автор считает, что усиление ядерной риторики Кремля – это не признак силы, а скорее реакция на ухудшение ситуации на поле боя. По мере того как российские войска несут потери и сталкиваются с трудностями в достижении целей, ядерные заявления становятся инструментом психологического давления, а не реального стратегического планирования.

В финале эксперт резюмирует, что подобная риторика отражает внутреннюю неуверенность российской власти. Когда обычные военные средства не дают желаемого результата, акцент смещается на угрозы эскалации, которые должны компенсировать снижение реального влияния.

Россия испытала "Сармат" - что известно

Напомним, 11 мая Минобороны РФ обнародовало кадры нового испытания ракетного комплекса "Сармат". Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСП) России Сергей Каракаев уточнил, что первый полк с этими ракетами будет нести боевое дежурство в Ужурском соединении. По словам командующего РВСП, "Сармат" превосходит своего предшественника – ракетный комплекс "Воевода" – по дальности, полезной нагрузке и возможностям преодоления противоракетной обороны.

За последние несколько лет Россия уже в десятый раз заявляет о якобы вводе в боевое дежурство межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат". Программа создания этой ракеты сопровождается постоянными задержками, неудачными испытаниями и регулярными переносами сроков ввода в эксплуатацию.

