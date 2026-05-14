'Идеальная гоночная игра': журналисты очень высоко оценили Forza Horizon 6

Гоночный симулятор Forza Horizon 6 получил высочайшие отзывы от критиков. Средний балл игры на сайте Metacritic на основе 62 рецензий составляет 92 балла и это пока что лучший показатель в 2026 году.

Почти все поигравшие сходятся во мнение, что это идельная гоночная игра с открытым миром. Разработчикам удалось сделать карту больше, но при этом разнообразнее. Сюжетная кампания Forza Horizon 6 посвящена путешествию по Японии, о чем давно просили фанаты.

Также высоких оценок удостоилась физика вождения, обратную связь и общее ощущение от управления автомобилем. Кроме того, журналисты остались в восторге от обилия контента: более 600 трасс, несколько сотен автомобилей и море активностей и челленджей, которые органично вписаны в исследование мира.

Из немногих минусов пресса выделила сюжет, который на фоне остального контента оказался слабым местом игры. Некоторые также пожаловались на затянутые загрузки и не самую удачную подборку музыки на радио. Помимо этого, некоторые добавили, что игра слишком щедро раздает машины.

Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая на ПК, Xbox Series и в каталоге Game Pass. Купившие Premium-издания начнут играть уже сегодня. В списке самых ожидаемых релизов Steam игра находится на 3-м месте.

