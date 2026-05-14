Стало известно, чем РФ уничтожила многоэтажку в Киеве, – Зеленский

Крылатая ракета, которой российские захватчики поразили жилой дом в Дарницком районе Киева, была изготовлена совсем недавно – во втором квартале 2026 года.

Обрушение многоэтажного дома в Киеве, где погибли более десятка человек, произошло в результате попадания ракеты Х-101, изготовленной в течение последних недель. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении к украинцам.

"Подробно выясняем, какое именно оружие – какие именно ракеты и дроны – применяли на этот раз россияне. В Киеве по дому, по предварительным данным, попала ракета Х-101. Производство – второй квартал этого года", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование Россия в обход глобальных санкций по-прежнему завозит.

"Это должно быть реальной целью всех наших партнеров – остановить российские схемы обхода санкций. Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше совместное противодействие – санкции должны быть более болезненными для России", – заявил Зеленский.

Задачи по усилению ПВО

По словам Зеленского, сегодня на заседании Штаба Верховного Главнокомандующего вместе с военными, министрами обороны и энергетики, МВД Украины, представителями спецслужб было разобрано реагирование на эту двухдневную атаку.

"Во-первых: уровень нашей ПВО и, соответственно, уровень сбиваемости довольно высок. Что касается дронов – 93%. Конечно, нужно выше, и мы обсуждали сегодня, какие меры в регионах могут этому способствовать. Я определил вполне конкретные задачи и по радарам, и по другому оборудованию. Важно, чтобы строительство системы нашего противодействия "шахедам" и другим дронам шло без пауз", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что в отношении ракет задача сложнее, особенно в том, что касается антибаллистики.

"Защита от баллистических ракет – это ежедневный приоритет, и украинские дипломаты должны демонстрировать ежедневный результат, ежедневный результат в соответствующей коммуникации с нашими партнерами", – добавил президент.

Как отметил глава государства, программа PURL требует новых шагов сейчас, на границе весны и лета.

Массированный обстрел Украины 13-14 мая

Как сообщал УНИАН, на данный момент известно, что в Киеве в результате российской массированной атаки погибли 12 человек. Среди них – двое детей. Сейчас продолжаются поисковые работы на завалах разрушенного подъезда многоэтажного дома в Дарницком районе Киева.

Всего 13 и 14 мая российские захватчики запустили 1567 дронов и 56 ракет различных типов. При этом процент сбитых дронов составил 94%, ракет – 73%.

Зеленский поручил Силам обороны и специальным службам подготовить варианты возможного реагирования Украины на самую массированную российскую воздушную атаку.

